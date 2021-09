Skrajševanje čakalnih vrst se lahko začne

Nacionalni Razpis

Manj prijav, a te donosnejše

Razdeljenih bo 18 milijonov

Novomeška bolnišnica je glede na vrednost pridobljenih sredstev zmagovalka Nacionalnega razpisa za večjo dostopnost do zdravstvenih storitev . A glede širitve epidemije je vprašanje, ali bo izvajalcem v načrtovanih časovnih okvirih sploh uspelo izvesti tiste, za katere so se prijavili.Na razpis se je prijavilo 73 izvajalcev. Glede na merila izbora in izpolnjevanje meril iz nacionalnega razpisa je bilo od skupaj 68 formalno popolnih prijav, izbranih 62 izvajalcev. V postopku ocenjevanja sta bili dve prijavi izvajalcev izločeni, ker nista ustrezali razpisnim pogojem, štirim izvajalcem zaradi meril, določenih v nacionalnem razpisu, storitve niso bile dodeljene.Rezultate razpisa smo podrobneje analizirali. Železničarski zdravstveni dom je dobil priznanih (največ) kar 75 odstotkov vseh storitev, na katere se je prijavil, Splošna bolnišnica Trbovlje 60 odstotkov, Poliklinika Nobilis in Valdoltra po 40 odstotkov. Med prvo deseterico po uspešnosti glede na delež priznanih storitev so se uvrstili še Splošna bolnišnica Brežice, Klinika Omnia, Estetika Fabjan, MD Medicina, Medical Fabjan (estetsko zobozdravstvo) in Iatros.Če primerjamo izbrane izvajalce glede na višino sredstev, za katera bodo po opravljenih storitvah bogatejši, je razpored drugačen in razviden iz spodnje tabele. Iz nje izhaja, da bo največ sredstev dobila SB Novo mesto, ki je za 600.000 evrov na boljšem kot UKC Ljubljana, čeprav se je prijavila za izvajanje le treh – donosnejših storitev, UKC pa trinajstih – med njimi tudi manj donosnih.V SB Novo mesto so se javili, da lahko izvedejo 843 endoprotez kolena, 399 endoproteze kolka in 326 koronarnih angiografij, priznali pa so jim 276 endoprotez kolena, 106 endoprotez kolka in 71 angiografij. UKC Ljubljana je poleg drugih storitev prijavil še 84 endoprotez kolka, 120 endoprotez kolena in 326 angiografij, priznanih pa so dobili (poleg drugih storitev) 17 endoprotez kolena, sedem endoprotez kolka in 75 angiografij. Ker je UKC Ljubljana navedel, da letos ne more izvesti nobene dodatne endoproteze, so prednost dobili drugi izvajalci, torej tudi SB Novo mesto. Podobno je bilo z ortopedskimi operacijami ramena: ker bi jih 36 lahko izvedli šele drugo leto, jim niso dodelili nobene, bodo pa zato na svoj račun prišli drugi izvajalci, na primer Aristotel, zdravstveni center, Estetika Fabjan in drugi.Tisti, ki je namreč ponudil večji obseg storitev glede na celoten obseg lani, je imel pri razpisu prednost. Poleg tega je bil upoštevan vrstni red dodeljevanja, pri čemer so imeli pred koncesionarji in zasebniki prednost javni zavodi.Zaradi zgoraj omenjenih meril tako kar nekaj izvajalcem (Zdravstvenemu zavodu Zdravje, podjetju Avelana, MDC Ortolabu ...) niso priznali storitve UZ abdomna, saj so jih drugi ponudili v krajšem časovnem obdobju veliko več ali pa so imeli kot javni zavodi prednost.Skupaj so prijavljeni na razpis za leti 2021 in 2022 ponudili, da bodo opravili 118.257 storitev, dodelili so jih jim 18.963 v vrednosti 18.453.284,63 evrov. Pogodbe so bile že poslane in so v podpisovanju, zato se bo skrajševanje vrst lahko začelo, vprašanje pa je, koliko bo na to vplivala epidemija. Prav zato se nekaterim ne zdi smiselno, da je kot merilo za odločanje veljala tudi časovna dimenzija, saj jo bodo nekateri izbrani izvajalci zaradi epidemije gotovo težko upoštevali. Drugi izvajalci so pri prijavi na razpis morda že predvideli negativen vpliv epidemije, zato so več storitev prijavili za leto 2022 in bili posledično na razpisu manj uspešni.Za izvajanje nacionalnega razpisa je minister za zdravje pooblastil NIJZ za vzpostavitev nacionalnega klicnega centra (NKC). NKC ima nalogo, da uskladi sezname pacientov, ki na poseg čakajo nad najdaljšo dopustno dobo, in je pristojen za komunikacijo s pacienti v procesu naročanja pacientov na vrsto zdravstvene storitve pri izbranih ponudnikih, ki so predmet nacionalnega razpisa. Spomnimo, da je bilo predmet razpisa 31 vrst storitev, ob objavi tega pa je minister za zdravjeizjavil, da bi se storitve začele izvajati 1. oktobra.