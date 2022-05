Turistične agencije zaračunavajo doplačila za gorivo

V nadajevanju preberite še:

Bralka in bralec, ki bosta junija s turistično agencijo Palma odpotovala v Egipt, sta pred nekaj dnevi od agencije prejela obvestilo, da bosta morala zaradi podražitve goriva za letalski prevoz doplačati. Preverili smo zakaj in ali jima agencija to sploh lahko zaračuna. O tem smo povprašali tudi druge agencije, ki kot kaže, ravnajo podobno.