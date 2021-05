Logarjeva: Smo na pravi poti, a brez omejitev še ne bo šlo

Ker Hrvaška ne priznava, da lahko brez omejitev v državo vstopajo osebe, cepljene z enim odmerkom cepiva AstraZenece, zdaj pri nas dovoljujejo cepljenje z drugim odmerkom po šestih tednih. Sicer je učinkovitost cepiva najboljša, če je razmik med odmerkoma 12 tednov. S Hrvaško še potekajo pogovori, da bi sprejeli naše strokovno mnenje, da je zaščita dovolj visoka tudi po treh tednih od cepljenja z enim odmerkom cepiva AstraZenece.

Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata.



Glede napovedanih protestov za 28. maj v Ljubljani sporočamo, da bo Zdravstveni inšpektorat na protestih sodeloval s policijo pri zagotavljanju spoštovanja predpisanih ukrepov za omejevanje širjenja koronavirusa, je poudarila Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata. Tomaž Pečjak s policije pa je dodal, da jutrišnji shod ni prijavljen. »To pomeni, da tudi ni organizatorja, ki bi z rediteljsko službo poskrbel za varen potek shoda. Udeležence, ki se shoda nameravajo udeležiti, zato pozivamo, naj spoštujejo navodila policistov.«

Dogovor sprejet

Trenutno veljavne ukrepe je vlada podaljšala za še teden dni. Sedemdnevno povprečje po danes objavljenih podatkih sicer znaša 288. Število aktivnih okužb je padlo pod 5000 in danes znaša 4788, bolj spodbudni so tudi podatki o stanju v bolnišnicah, na intenzivni terapiji se zdravi 79 pacientov, šest manj kot včeraj.Glede različic koronavirusa je laboratorij NLZOH ugotovil, da je delež angleške različice med desetimi odstotki pozitivnih vzorcev PCR v zadnjem tednu dosegel sto odstotkov. Prav tako so potrdili nov primer indijske različice (B.1.617.2). Povezan je s potrjenim primerom na Koroškem iz prejšnjega tedna, je pojasnila tiskovna predstavnicaMinister za zdravjeje poudaril, da moramo nadaljevati z ukrepi, čeprav so nekatere regije že v zelenem. Tri regije pa so še vedno rumene, zato ukrepi ostajajo veljavni. Če se bo situacija izboljšala, bodo ukrepe sproščali. »Prosim vas, da spoštujete vse preventivne ukrepe, nošenje mask, razkuževanje, razdaljo, samoizolacijo v primeru bolezni,« je nagovoril. Tudi športne navijače je pozval, naj navijanje poteka v skladu z ukrepi, da bo to »zagon za športnike, in ne za virus«.Pokukar je povedal, da so določene nove, nižje cene za storitve zdravljenja bolezni covid-19. Kljub znižanju so nove cene za covid storitve še vedno za 34 odstotkov višje od cen za zdravljenje drugih virusnih obolenj. »Po 1. januarju 2020 je stalo zdravljenje bolezni brez zapletov 8000 evrov, po 1. januarju 2021 3523 evrov. Po 1. januarju 2020 je bilo zdravljenje bolezni z zapleti 16.001 evro, po 1. januarju 2021 pa 6301 evro.«, vodja svetovalne skupine, je pojasnila, da je virus še med nami in da je treba pretehtati, kdaj bi sproščanje lahko poslabšalo situacijo. Situacija je precej drugačna od lanske, ko junija skoraj ni bilo prisotnih novih primerov okužb, zdaj pa jih je okoli tristo na dan, zato se je treba držati ukrepov. »To, da smo v zeleni fazi, je samo lokalna zelena faza. Po kriterijih evropskega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) smo še kar precej oddaljeni od tega, da bi bili v zeleni fazi. Smo na pravi poti, vseeno pa ni čas, da bi začeli s popolnim sproščanjem brez kakršnih koli omejitev. Še vedno smo namreč v epidemiji.«Vlada je sprejela predlog dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev. S potrditvijo dogovora bi lahko s 1. junijem sprostitev varčevalnih ukrepov začela veljati, je povedal minister za javno upravoZ dogovorom se uresničujeta tudi dva ukrepa sveta vlade za debirokratizacijo, in sicer: premik izplačilnega dne, s čimer bo zagotovljen sprotni obračun in izplačilo plač povsod v javnem sektorju, ter sprememba obračunov povračila stroškov prevoza na delo in z dela, s katerim se odpravlja administrativna ovira ter se hkrati zagotavlja enaka obravnava vseh javnih uslužbencev. Izplačilo plače se pri proračunskih porabnikih torej premakne najkasneje na deseti dan v mesecu.Dvigajo se tudi nagrade dijakom in študentom za obvezno opravljanje prakse. Dijaki bodo odslej dobili 86 evrov, študenti pa 172, je povedal.