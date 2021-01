Aktualno stanje epidemije covida-19 v Sloveniji

Na vladni novinarski konferenci sodelujejo ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev Gregor Pečan in psihologinja Andreja Poljanec.

Po današnjih podatkih sledilnika za covid-19 so včeraj na območju Slovenije evidentirali 1652 novih okužb z novim koronavirusom. Opravili so 4700 PCR-testov, s katerimi so odkrili 1149 novookuženih, in 30.392 hitrih antigenskih testov, ki so pokazali 503 nove okužbe.Veliko število antigenskih testov je posledica včerajšnjega množičnega testiranja učiteljev in drugih, zaposlenih v vrtcih in osnovnih šolah, dan pred vrnitvijo otrok vanje V šolske klopi se je sicer danes vrnilo nekaj več kot 53.000 učencev prvih treh razredov, v vrtce pa skoraj 75.000 otrok. Otroci s posebnimi potrebami so pouk začeli že pred dobrimi tremi tedni.