Otroci iz devetih regij Slovenije znova v vrtcih in šolah

Vrtčevski otroci in osnovnošolci prve triade so danes po skoraj treh mesecih pouka na daljavo svoje učitelje in sošolce znova videli v živo . Ne vsi, vrata vrtcev in šol v treh statističnih regijah s trenutno najmanj ugodno epidemiološko situacijo so ostala zaprta.Še včeraj se je zaradi izjavesredi dneva, da končne odločitve še ni, zdelo, da bodo nemara vrata vrtcev in šol ostala zaklenjena tudi drugod. Po premierovih besedah bi jih lahko zaklenil angleški sev, ki smo ga končno potrdili tudi v Sloveniji. A se to ni zgodilo.V šolske klopi se je danes vrnilo nekaj več kot 53.000 učencev prvih treh razredov, v vrtce pa skoraj 75.000 otrok. Otroci s posebnimi potrebami so pouk začeli že pred dobrimi tremi tedni.Vsi zaposleni, ki so od danes fizično prisotni v šolah in vrtcih, so se morali včeraj testirati, ponekod se je testiranje zavleklo v današnje jutro.Množično testiranje bodo morali ponavljati vsak teden in na včerajšnji vladni novinarski konferenci še ni bilo jasno, kaj bo to pomenilo za izvajanje pouka. Bi lahko pouk med množičnim testiranjem učiteljev odpadel? Na prvo testiranje so pozvali okoli 26.000 vzgojiteljev in učiteljev. Predsednik združenja osnovnošolskih ravnateljevje prepričan, da bo redno testiranje tudi v prihodnje pokazalo, »da šole niso generator okužb«.V vrtcih in šolah v osrednjeslovenski, gorenjski, primorsko-notranjski, obalno-kraški, koroški, podravski, pomurski, savinjski in zasavski regiji je danes gotovo veselo.Pouk prve triade poteka v homogenih skupinah oziroma »mehurčkih«, skladnih s programom C. Ekskurzij, plavalnih tečajev, šole v naravi in interesnih dejavnosti ne bo.Učenci se morajo med odmori zadrževati v matičnih učilnicah in jih praviloma ne smejo zapuščati. Če je mogoče, v učilnicah tudi malicajo. Pouk športne vzgoje naj bi potekal v športni dvorani brez mešanja skupin učencev iz različnih razredov.