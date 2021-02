Lažno pozitivni testi lahko kvarijo statistiko za dan ali dva

Potrebni so algoritmi, kako ravnati v primeru odstopanj

Podatki lahko strižejo zaradi lažnih pozitivnih izvidov

Podatki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o okužbah šolnikov temeljijo na podatkih, ki jih na ministrstvo posredujejo vodstva šol o številu okuženih in o številu tistih, ki jim je odrejena karantena. Vneseni so tudi lažno pozitivni izvidi na testih, saj se ob vnosu še ne ve, da so takšni. Ko pa se to ugotovi, jih šole pobrišejo iz evidence, torej lahko »kvarijo« realno sliko kakšen dan ali dva.

PCR testi so zlati standard

Medtem ko je DZ potrdil osmi protikoronski zakon, ki prinaša dodatnih 320 milijonov evrov za ukrepe za blažitev posledic epidemije covida-19, se povsem sprostiti še ne moremo. Okužbe upadajo le počasi, prav tako imamo vsak dan smrtne primere, še vedno je stanje resno tudi v domovih za ostarele. Do vključno ponedeljka je bilo v Sloveniji po podatkih sledilnika za covid-19 cepljenih 53.112 oseb. Vlada bo na današnji seji predvidoma odločala o tem, kateri ukrepi za zajezitev epidemije covida-19 bodo po državi veljali v prihodnjem tednu.Novinarsko konferenco si lahko ogledate tu:Stanje na Koroškem je predstavila Neda Hudopisk, predstojnica Območne enote NIJZ Ravne na Koroškem. Do 1. februarja na tem območju so potrdili 6707 primerov okužbe. V zadnjih 14 dneh so imeli največ okužb v aktivni populaciji, v DOS pa so v mirovanju. Kar se tiče vzrokov za širjenje okužb, po njenih besedah prednjačijo družine in delovna mesta, nekaj jih je tudi zaradi zasebnih druženj. Umrljivost na njihovem območju pa na srečo upada. 27. decembra so začeli s cepljenjem, držijo se prioritetnega vrstnega reda. Cepljenih je okrog dva odstotka prebivalcev regije, skupaj s prebolevniki to predstavlja približno dvanajst odstotkov populacije v tej regiji.Glede učinkovitosti hitrih testov je Neda Hudopisk povedala: »Imamo nekaj težav s hitrimi testi, ampak so trenutno bolj izjema kot pravilo.« Poudarila je, da glede sistemske usmeritve ukrepanja v primeru lažno pozitivnih primerov o vsem odloča NIJZ. Rezultate testiranj sicer resda obravnavajo regionalne enote NIJZ, vendar je konsenz potreben na državni ravni.»Potrebujemo algoritme, kako bomo postopali v primerih, ko je hitri test pozitiven, PCR test pa negativen. Hitri testi so sicer zelo pomembni, ker s takojšnjim rezultatom lahko identificiramo okužene osebe in jih umaknemo iz populacije. Je pa vse odvisno od kvalitete hitrih testov,« je še dodala vodja območne enote.Borut Štrukelj, redni profesor na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani, je pojasnil, da bo cepivo Astrazenece namenjeno vsem, ki so starejši od 18 let in drugim do stanja, ko so nepokretni. Primeri, ko so osebe po cepljenju (po drugem odmerku) zbolele, so po njegovih besedah zelo redki. Povedal je še, da je po svetu trenutno na kliničnem preizkusu 20 različnih cepiv. Učinkovitost cepiva je odvisna od starosti, od tega, kje je bila klinična študija narejena in od količine prejetega prvega odmerka. Zakaj hitri testi pokažejo pozitiven rezultat, PCR pa nato negativnega, še ni jasno. Odstopanja pa so odvisna od kvalitete hitrih testov, ti morajo biti preverjeni, dobri in certificirani.Direktor Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnikje dejal, da pri njih število bolnikov s covidom-19 rahlo upada, imajo tudi že nekaj prostih postelj. Je pa pojavnost virusa še vedno tako visoka, da ne morejo zapreti specializiranega oddelka in odpreti oddelke za druge bolnike, ki potrebujejo manj nujne posege. Cepiva po njegovih besedah prihajajo prepočasi, zato je potrebno zajeziti širjenje med splošno populacijo. Kar se tiče strategije obvladovanja epidemije, je Rozman dejal, da moramo v prihodnje zmanjšati hitrost širjenja in omejiti potovanja, da k nam ne bi prihajale različne različice: »Potrebujemo strateško razmišljanje in dolgoročni plan.«Glede zanesljivosti hitrih in PCR testov se Rozman strinja s Štrukljem. Če se želimo zanesti na neko vrednost in biti natančni, potrebujemo PCR teste, je opozoril. So pa ti dražji, bolj zamudni in dlje čakamo na odgovor o (ne)okužbi. Odstopanj, podobnih tistim pri šolnikih, pri zdravstvenih delavcih niso zaznali, ker so se na Golniku v večini posluževali PCR testov.Vsi ukrepi v Sloveniji temeljijo na številu okužb, zato je na mestu vprašanje, kako bo ukrepala vladna svetovalna skupina oziroma vlada sama. Aleš Rozman je dejal: »Ne govorim o tem, da imamo umetne številke. PCR test zahteva svojo logistiko, ima svojo ceno. Treba je razmišljati, ali lahko v Sloveniji to izvedemo. Hitri presejalni testi so namenjeni velikemu številu okužb, ko moramo delati na nivoju triaže. Idelane rešitve v tej situaciji zato ni. Kdo o tem odloča, je vprašanje za vlado.« Rešitev po njegovem mnenju je, da se ugotovi odstopanja od zlatega standarda in se to zajame v statistiko.Kako bo v prihodnje potekalo zbiranje podatkov, vladna govorka ni mogla odgovoriti. Današnja zamuda pri statistiki za torek je povezana s tehničnimi težavami, ki jih imajo na NIJZ.