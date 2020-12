Ob pojavu okužbe v domu morajo najmanj enkrat tedensko testirati vse

Začeli sprejemati obiske

Danes so v DSO Nova Gorica začeli sprejemati obiske sorodnikov stanovalcev, kar je pred prazniki lepa novica. FOTO: Leon Vidic/Delo



Delo od doma

Ljudje, ki delajo od doma, naredijo v povprečju tri dodatne ure na dan. Eva Kovač

Epidemija koronavirusa se pri nas še ne umirja, stiske zdravstvenega osebja v bolnišnicah in domovih za ostarele, pa tudi vseh ostalih, so velike. V domovih za ostarele so v nedeljo odkrili 65 okužb med stanovalci in 17 pri zaposlenih, aktivno okuženih zaposlenih v domovih za starejše je 1078.Na popoldanski novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 bodo nekaj pojasnil razkrili, vodja zdravstvene nege v DSO Nova Gorica in članica regijskega tima za območje OE ZZS Nova Gorica, psihologinjater vladni govorecNovinarsko konferenco si lahko ogledate tu:V domovih za ostarele se okužbe še vedno širijo, večina okužb v ustanove vdre prek asimptomatskih okuženih, največkrat gre za zaposlene. Stanje v goriški regiji je opisala Nataša Slejko: večje število okužb so v zadnjih tednih zabeležili v številnih domovih na tem območju. Večina okužb je potekala v blažji obliki, nekaj stanovalcev je bilo asimptomatskih.Danes so v DSO Nova Gorica začeli sprejemati obiske sorodnikov stanovalcev, kar je pred prazniki lepa novica, je dejala Slejkova. Stanovalcem, ki še niso preboleli covida-19, omogočajo obiske v varni sobi, kjer je poskrbljeno za varnost vseh.Danes naj bi se začelo hitro testiranje. Kako to poteka v DSO Nova Gorica? »Testiramo že od začetka izbruha, in sicer enkrat tedensko. Po dogovoru z ZD Nova Gorica vsak torek jemljemo PCR teste zaposlenim, pri stanovalcih pa jemljemo brise stanovalcem, ki kažejo znake okužbe,« je pojasnila Nataša Slejko. Hitrih testov po dogovorih z epidemiološko službo skorajda ne uporabljajo, pač pa le PCR. V trenutni situaciji se hitrih testov še ne poslužujejo, saj so pred kratkim v sedmih od 35 primerov pokazali odstopanja, zato se za zdaj raje odločajo za preverjeno obliko testiranja.Stres, povezan z delom, je med epidemijo koronavirusa še bolj občuten. Veliko ljudi dela od doma, a slabo ločujejo službeno in privatno življenje. Eden od najtežjih izzivov je po mnenju psihologinje Eve Kovač uporaba kanalov za komunikacijo, ki od nas terjajo hitro odzivnost. Delodajalci na nekaterih kanalih nemudoma pričakujejo odgovor zaposlenega, vsi, ki delajo na daljavo, pa nimajo možnosti zasebne pisarne znotraj lastnega doma.Znati si je treba torej postaviti meje in ločiti zasebno od poklicnega, le tako se bomo lahko obvarovali pred izgorelostjo. Organizirajte se, postavite si cilje, naredite si seznam, kaj mora tisti dan postoriti. Cilji pa vas bodo motivirali in vas peljali k doseganju delovnih nalog, je še dodala psihologinja. Rutina vam bo zagotovila občutek kontrole nad dogajanjem, zato si jo je treba prav tako jasno zastaviti in jo upoštevati.