Ali preveč pijem? Ali preveč pijeva?

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je sredi februarja objavila poročilo, zaradi katerega so lahko v 14 evropskih regijah – poleg Slovenije tudi v Avstriji, Belgiji, Estoniji, Franciji, Nemčiji, na Irskem, v Latviji, Litvi, na Nizozemskem, Norveškem, Portugalskem, v Španiji in na Švedskem – pošteno zaskrbljeni nad tem, kako slabo so o povezavi med alkoholom in rakavimi obolenji ozaveščeni njihovi prebivalci. Slovensko poznavanje te problematike pa je še bolj porazno od evropskega povprečja: da pozna povezavo alkohola z rakom na debelem črevesu, je v raziskavi dejal le vsak tretji, da vzročno-posledično razmerje vlada tudi med čezmernim pitjem in rakom na dojki, pa se zaveda le devet odstotkov vprašanih.