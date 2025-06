Nekateri starši za zabavo po valeti sami v nakup alkohola za mladostnike

V nadaljevanju preberite:

Po slovenskih osnovnih šolah bodo ta teden organizirali valete za devetošolce, ki zaključujejo osnovno izobraževanje. Tudi policija je seznanjena z zabavami po valeti, na katerih je nemalokrat prisoten alkohol, ki ga velikokrat kupijo kar starši. Pristojni opozarjajo, da gre pri tem za kršitev zakonodaje, alkohol pa je zlasti škodljiv za razvijajoče se mladostniške možgane.

Mladostnikom na tako imenovanih afterpartyjih alkoholne pijače velikokrat priskrbijo starši, nekateri izmed njih so nato na teh zabavah tudi nadzorniki. To velja za vso državo in o tem pišejo tudi nekateri po družbenih omrežjih. Dejstvo, da otroci, večinoma so na valeti stari 14 in 15 let, uživajo alkohol vpričo odraslih, nekateri obravnavajo kot pozitivno, saj da bodo s tem dobili »varno ­alkoholno zabavo«. Predsednica združenja ravnateljev Mojca Mihelič je dejala, da tudi ravnatelji te prakse žal poznajo. »Že nekaj let šolniki opozarjamo, da so starši prenehali biti starši, ampak so otrokom prijatelji. Starši bi morali otrokom postavljati meje ter jim tako pokazati, da jih imajo radi.«