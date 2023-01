Ambiciozne vojaške nakupe v zasedi ogroža kriza

V nadaljevanju preberite:

Totalna vojna Rusije proti Ukrajini je korenito spremenila varnostne razmere v Evropi in Slovenija se je, podobno kot številne druge evropske države, na nove razmere morala odzvati s posodobljenimi načrti za opremljanje oboroženih sil. Na današnjem posvetu v državnem svetu je obrambno ministrstvo predstavilo razmeroma ambiciozen predlog nove resolucije o dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040.

Po besedah obrambnega ministra Marjana Šarca je velik poudarek v predlogu resolucije na bolj ambicioznem časovnem načrtu za povečevanje obrambnih izdatkov, ti bodo raven dveh odstotkov bruto domačega proizvoda dosegli predvidoma do leta 2030.