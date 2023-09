Ani Roš s Hišo Franko tri Michelinove zvezdice

V Ljubljani danes četrtič predstavljajo izbor restavracij, ki so se prebile v slavni Michelinov kulinarični vodnik za Slovenijo. Tri zvezdice je dobila restavracija Hiša Franko Ane Roš, restavraciji Milka z Davidom Žefranom so podelili dve zvezdici, sedmim restavracijam pa po eno zvezdico.

Ana Roš: Smo lahko boljši? Vedno.

»To so sanje vseh članov družine Hiša Franko, ki so se pravkar uresničile. Mlada ekipa, ki trdo dela dan za dnem, leto za letom. Toda na koncu dneva nam je najbolj pomembno, da so gostje Hiše Franko zadovoljni. Nismo za vogalom in hvaležni smo za vsako dušo, ki si vzame čas, da se zapelje skozi divji svet doline Soče in uživa v naših čudovitih stvaritvah. Tudi pozimi, ko so prižgani vsi kamini, je restavracija naravnost čarobna. Smo lahko še boljši? Vedno. In to dokazujemo vsako leto. Malo rock'n'roll, malo funky, a zelo elegantna zgodba, naša zgodba na slovenskem skrajnem zahodu,« je ob prejemu tretje zvezdice sporočila Ana Roš.

Kot so še zapisali v Hiši Franko, je tretja Michelinova zvezdica priznanje njihovi »ustvarjalnosti, inovativnosti in predanosti kulinaričnemu ustvarjanju. Potrjuje, da smo izbrali pravo pot«. »Le tri leta zatem, ko je prestižni rdeči vodnik prišel v Slovenijo in Hiši Franko podelil dve zvezdici, nas je letos uvrstil med sam creme de la creme svetovne gastronomije, našo kuharico Ano Roš pa uvrstil v skupino peščice kuharic na svetu, ki jim je uspelo restavracijo pripeljati do 3. Michelinove zvezdice«.

»Tretja Michelinova zvezdica nas še bolj zavezuje k ustvarjanju izjemnih kulinaričnih trenutkov in dvigu standardov kakovosti. Obljubljamo, da vas bomo še naprej presenečali, a hkrati ostali zvesti naši filozofiji in ljubezni do doline Soče, od koder prihajamo. Hvala, ker ste del naše zgodbe,« so še zapisali.

Šef z diplomo iz analitske sociologije

David Žefran, šef restavracije Milka. FOTO: Capn Arhitectural Photography

Kuhinja prenovljene Milke, butičnega hotela na eni najlepših lokacij pri nas, ob jezeru Jasna nad Kranjsko Goro je zaživela lani spomladi. Vodi jo kuhar David Žefran, ki je diplomiral – iz analitske sociologije. Prvo Michelinovo zvezdico je restavracija Milka dosegla v le treh mesecih po odprtju.

Sedem restavracij ima po eno zvezdico

Eno Michelinovo zvezdico imajo restavracije Strelec v Ljubljani šefa Igorja Jagodica, Grič iz Šentjošta nad Horjulom šefa Luke Koširja, Hiša Linhart iz Radovljice šefa Uroša Štefelina, Gostilna pri Lojzetu iz Vipave Tomaža Kavčiča, Dam iz Nove Gorice šefa Uroša Fakuča, COB iz Portoroža šefa Filipa Matjaža in Hiša Denk iz Gornje Kungote šefa Gregorja Vračka.

Kot so sporočili iz Michelina, se njihovi inšpektorji od prihoda v Slovenijo nenehno navdušujejo nad njeno gastronomsko rastjo. »V majhni, a vznemirljivi državi kuharji in njihove ekipe izkazujejo močno predanost nenehnemu premikanju kulinaričnih meja. Pogumno si predstavljajo inovativne in trajnostne koncepte, ponosno razkazujejo lokalne sestavine in genialno združujejo svojo prehransko dediščino z idejami iz tujine,« so povzeli besede mednarodnega direktorja Michelinovih vodnikov Gwendala Poullenneca.