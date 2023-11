Anže Logar je prva izbira za volivce NSi in SLS

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je Anže Logar ocenil, da je čas za to, da se v večji meri posveti udejstvovanju v okviru svoje Platforme sodelovanja in odstopil z mesta predsednika sveta SDS, smo analizirali podporo, ki jo ima med volivci različnih strank. Kakšen je torej njegov potencial?

Pokazalo se je, da je Anže Logar prva izbira pri podpornikih NSi in SLS. Med volivci SDS je Logar trenutno druga izbira, čeprav je bil v začetku leta prva izbira tudi za volivce SDS. Na prvem mestu je seveda Janez Janša. Na začetku leta je bil Logar tudi prva izbira med neopredeljenimi, zdaj je na šestem mestu. Pri tem je treba poudariti, da se je v zadnjih dveh mesecih veliko volivcev Gibanja Svoboda preselilo med neopredeljene. Je pa Logar padel tudi med podporniki Resni.ce – zdaj je pri njih šele na devetnajstem mestu. Logarja in doseg njegove morebitne stranke smo merili pred meseci tudi posebej in ugotovili, da bi lahko pobral dobro tretjino podpore stranki NSi in tudi SDS. Pri tem pa je treba biti previden, ker ima SDS zelo lojalne volivce, ki verjetno ne bodo menjali stranke, če se bo pojavila nova.