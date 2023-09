Janša in Logar družno držita v šahu Novo Slovenijo

V nadaljevanju preberite:

Pozicijska uvertura v evropske volitve v zadnjih dneh je pokazala, da nova generacija politikov na desni sredini, kamor se prištevata prvaka NSi in SLS, Matej Tonin in Marko Balažic, s sabo pa želi prvi povleči Anžeta Logarja, ni sposobna izpeljati generacijskega preloma na polu, na katerem s svojo stranko in osebnostjo vlada Janez Janša. Logar noče, še bolje, niti če bi zares želel, ne more biti Toninov zaveznik, zato skupne liste nove generacije desnih politikov na evropskih volitvah ne bo. Tonin je želel iz izvršne politike ekskomunicirati Janšo, a kaže, da bo on precej lažje njega.