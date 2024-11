Anžetu Logarju pred sobotnim finišem pojenjuje sapa

V nadaljevanju preberite:

Ankete kažejo, da se ocene Anžeta Logarja znižujejo. V soboto bo v Mariboru Logar na ustanovnem kongresu stranke Demokrati začel samostojno politično pot. Predstavil bo vizijo in program stranke, opredelili pa naj bi tudi ključne izzive, s katerimi se želijo ukvarjati, da bo »Slovenija v prihodnjem desetletju lahko med najuspešnejšimi državami v Evropi«. Kaj je slišati pred sobotno ustanovitvijo? Kdo se mu bo pridružil in kako velika, za nekatere celo moteča je vloga Lea Oblaka, ki so ga v preteklosti nekateri imenovali kar lutkarja, ki upravlja Gregorja Viranta in njegovo stranko? Kdo bi se moral prikazati na mariborskem kongresu in kako realna je sredinska politična pot? Kaj pravi o financerjih Logar in zakaj Oblak pravi, da bi ga lahko Janša poklical?