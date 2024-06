Arčon: Slovenija je veliko večja, kot se nam zdi

Okoli 300 nastopajočih iz različnih slovenskih društev, ki delujejo po svetu, se je na vroče sobotno popoldne predstavilo na osrednji prireditvi srečanja Dobrodošli doma, ki jo je Združenje Slovenska izseljenska matica letos pripravila v Celju. Nekateri so v Sloveniji vsako leto, nekateri mladi iz Argentine so prišli prvič. Vsem pa je skupna ljubezen do domovine.

»Petdeset let sem že v Nemčiji, v Münchnu. Več ali manj pridemo na srečanje vsako leto. Ta druženja so zelo pomembna. Ohranjajo našo kulturo, našo skupnost. Boljše se razumemo, močnejši smo in večjo povezavo imamo z domovino,« je po nastopu na prireditvi na celjskem Krekovem trgu dejala Vilma Zavratnik. V folklorni skupini Lipa, predstavili so se s štajerskimi plesi, sodeluje od vsega začetka, in sicer že 25 let. S ponosom odgovori, da sploh ni vprašanje, za koga navijajo na nogometnem evropskem prvenstvu, ki je v Nemčiji: »Z društvom smo šli skupaj na tekmo v Allianz Areno in tam navijali. Ves čas spremljamo, držimo pesti in smo seveda zelo ponosni. Neverjetno je, koliko šport doprinese k prepoznavnosti naše dežele in tudi k samozavesti Slovenije. Kljub temu, da smo majhni, se nam ni treba ničesar sramovati. Imamo dobre, izobražene in sposobne ljudi in smo lahko ponosni.«

Folklorna skupina Bazovica je prišla s hrvaške Reke in odplesala nekaj koroških plesov. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je zbranim na celjskem Krekovem trgu dejal, da je lepota tega srečanja povezanost: »Da vidimo, kako velika je v resnici Slovenija, kako veliko je naše srce in koliko vsi dajete na pomen kulture, ohranjanja identitete.« Za medije je dodal: »Če želiš vedeti, kaj pomeni biti zaveden Slovenec, moraš samo izven Slovenije. Ena od mojih vlog je tudi ta, da damo vedeti, kako pomembni so Slovenci, uspešni na kulturnem, športnem, znanstvenem področju. Slovenija je veliko večja, kot se nam zdi.«

Druženje

Predsednik Združenja Slovenska izseljenska matica dr. Boris Jesih je dejal, da srečanje Dobrodošli doma pod tem imenom pripravljajo od leta 2011, a srečanja organizirajo že več kot pol stoletja: »Starejši ljudje se bodo spomnili izseljenskega piknika, pa srečanja v moji deželi, tako da je ta prireditev nadaljevanje tradicije. Izseljenci prihajajo domov, da se predstavijo, obiščejo sorodnike, predvsem pa se družijo med sabo in Slovenci, ki živijo v Sloveniji.«

Skupina Drava deluje v nemškem Augsburgu, predstavili so se s solinarskimi plesi. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Da prireditev ni pomembna le za zamejce, izseljence in zdomce, je zbranim dejal tudi celjski župan Matija Kovač: »Zjutraj je poklicala na občino gospa, ki je spraševala o tem dogodku, ker nanj prihaja njena sorodnica iz Argentine. Koliko torej ta dogodek pomeni ne le vsem, ki Slovenijo obiščete in predstavljate svojo ustvarjalnost, ampak tudi vsem tistim, ki vas tu pričakujejo, pogrešajo. V teh dneh smo Slovenci res zelo povezani predvsem ob spremljanju naših odličnih športnikov, na današnji prireditvi pa tudi v duhu tistega, kar našo kulturo in družbo res temeljno povezuje, slovenskega jezika, umetnosti, ustvarjalnosti in dediščine. Zato sem posebej vesel, da se je Slovenska izseljenska matica odločila dogodek organizirati v Celju, mestu treh zvezd, ki imajo prav posebno vlogo v slovenski identiteti in na državni zastavi.«

Prireditev Dobrodošli doma je bila tokrat v Celju, prihodnje leto jo bo gostila Nova Gorica. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Nekateri prvič doma

Med nastopajočami so bili tudi 17-letniki iz Argentine. Njihov mentor Karel Groznik Kačo je dejal, da bodo imeli v Sloveniji osem nastopov: »Osem jih je prišlo iz Argentine, dva sta se pridružila tu, ker sta že leto dni v Sloveniji.« Eden izmed njiju je Ivan Vodnik: »Rojen sem v Argentini, zdaj živim v Sloveniji. V Argentini imamo slovenske osnovne šole in srednješolski tečaj za slovenščino. Ko smo maturanti, pridemo sem za mesec dni, da spoznamo Slovenijo in vse, kar lahko v tem času.« Tudi Magdalena Grilj je v Sloveniji že leto dni: »Ostali se bodo vrnili v Argentino, midva pa sva se v tretjem letniku preselila v Slovenijo. Skupini sva se tako pridružila kar tu, slovensko šolo v Argentini delava na daljavo. Šola je ob sobotah, tam se učimo slovensko.«

Najmlajši nastopajoči so prišli iz Argentine in navdušili z recitacijami in plesom. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Marjan Kolarič, rojen v Celju, pa že 35 let živi v Torontu, v Kanadi. V Slovenijo se vrača vsako leto, letos je bil že trikrat, prihodnji teden se mu bo pridružila cela družina. Pravi, da je ponosen na svoje korenine: »Tega duha ne more nihče pozabiti. Ne poznam Slovenca, ki ne bi ostal Slovenec do konca. Čeprav smo v tujini, je skupnost za nas zelo pomembna. Slovenija je enostavno v našem srcu.«