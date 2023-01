Aver se poslavlja, sušilnica blata gre naprej

V nadaljevanju preberite:

»Za novi mandat ne bi dal soglasja, saj sem polno zaseden,« je povedal Boštjan Aver, dosedanji predsednik nadzornega sveta Marjetice Koper. Koprski župan Aleš Bržan je namreč predlagal povsem novi nadzorni svet tega javnega komunalnega podjetja – v sestavi Aleša Buležana, Matjaža Čoka in Astrid Del Ben –, ki ga je včeraj potrdil koprski občinski svet. Z Averjem povezani projekt sušilnice komunalnega blata na Srminu, ki sproža številna vprašanja, pa gre naprej.

»Negativna izkušnja s sušilnico komunalnega blata v Logatcu izhaja iz tega, da smo želeli privarčevati sto tisoč evrov in nismo zagotovili tristopenjskega čiščenja zraka – kot je to predvideno na koprski napravi. Storili smo napako, ki pa bi jo bilo mogoče popraviti,« je pojasnil Aver, nekdanji direktor Komunalnega podjetja Logatec. To funkcijo je prenehal opravljati še pred zagonom sušilnice. »Žal je sušilnica komunalnega blata postala spolitizirana tema, preko katere je civilna iniciativa želela doseči umik čistilne naprave iz območja naselja, kjer je tudi šola – kar je tudi pravo jedro njihovega problema,« je navedel.