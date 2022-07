Avstrijska konkurenca že prevzela del posla

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko se obeta zamenjava generalnega direktorja Tomaža Kokota, kadra SDS, na vrhu Pošte Slovenije, se na njenem trgu dogajajo pomembne spremembe. Avstrijska pošta (Österreichische Post) je – tako kot smo napovedali konec aprila – namreč vstopila na slovenski trg. Pri nas je ustanovila lastno podjetje Express One Slovenia in ta mesec začela dostavljati pakete. Po naših informacijah je ena njihovih glavnih strank tudi Zalando, ena vodilnih evropskih spletnih platform za prodajo oblačil. Skupina Pošta Slovenije je v segmentu paketnih storitev leta 2021 dosegla 22-odstotno rast. Paketne storitve predstavljajo 13,5 odstotka poslovnih prihodkov, Avstrijski pošti pa je lani samo posel dostave paketov že presegel klasični posel, zrasel je za več kot 36 odstotkov in prinesel 1,2 milijarde evrov prihodkov. Za primerjavo – celotni prihodki od prodaje skupine Pošta Slovenije so lani dosegli 411 milijonov evrov. Kako se nakupne navade Slovencev razlikujejo od drugih?