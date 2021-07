Bliža se hladna fronta z nevihtami in nalivi

Promet

Sloveniji se z zahoda približuje hladna fronta z nevihtami, ki se bodo ponoči razširile nad večji del države. Po podatkih Arsa so možna krajevna neurja z močnimi nalivi in sunki vetra. Verjetna so tudi razlivanja in poplavljanja hudournikov. »V času neviht bodite v prometu strpni in previdni,« svetuje Agencija za varnost prometa.Po podatkih Agencije za okolje (Arso) so danes zvečer in v noči na sredo ob močnejših padavinah predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji verjetna razlivanja in poplavljanja hudourniških vodotokov. Arso je za možnost krajevnih neurij in hudourniških poplav izdal oranžno opozorilo.Vodnatost rek se bo povečala predvsem na severozahodu. Povečal se bo tudi pretok Drave. Prav tako bo danes, v sredo in četrtek povišana gladina morja, najvišja bo v času opoldanskih plim, ko so možna manjša razlivanja morja.Zelo burno vreme meteorologi pričakujejo zvečer zlasti ob zahodni obali Istre, ponoči pa tudi v Kvarnerju. Možni so viharni sunki zahodnega vetra. »Zato previdno, zlasti če prenočujete na prostem,« opozarja dežurni meteorologTudi na agenciji za varnost prometa voznikom svetujejo, naj bodo v času neviht v prometu strpni in previdni. Če je le možno, pa naj v primeru slabe napovedi raje ostanejo doma.V sredo dopoldne bodo padavine ponehale tudi na vzhodu, začelo se bo jasniti. Čez dan bo spremenljivo oblačno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije lahko po navedbah Arsa še nastane kakšna ploha ali nevihta.