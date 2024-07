Bo Peter Gregorčič, nosilec liste SLS, odnesel predsednika stranke?

Predsednik SLS Marko Balažic je odbil prvi poskus zamenjave. Vsaj tako je mogoče razumeti predlog o sklicu izrednega kongresa te zunajparlamentarne stranke, ki je dobil podporo 19 članov glavnega odbora, 32 delegatov pa je bilo proti. Stranka bo pred koncem septembra sklicala klavzuro in se za zaprtimi vrati pogovorila, kako naprej.

Glavni odbor SLS je ta teden opravil prvo analizo rezultata evropskih volitev, na katerih so izgubili svojega evropskega poslanca. To je bil dva mandata Franc Bogovič, tokratnemu nosilcu strankine liste Petru Gregorčiču pa se je mandat za las izmuznil. Ali bo stranka sklicala izredni kongres in na njem odločala o novem vodstvu, za zdaj še ni odločeno, so pa sprejeli sklep o povezovanju. »Ne drži špekulacija, da se bomo pridružili projektu Anžeta Logarja, ki nastaja okoli njegove Platforme sodelovanja, je pa nujen tehten razmislek o sodelovanju,« pravi po torkovi seji predsednica glavnega odbora Suzana Lara Krause.

Ne drži špekulacija, da bi se pridružili projektu Anžeta Logarja, je pa nujen tehten razmislek o sodelovanju. Suzana Lara Krause, predsednica glavnega odbora SLS

Predloga o sklicu izrednega kongresa niso podprli, češ da ni bilo ustrezne pojasnitve in gradiva, dal pa ga je sicer Franc Čebulj, tudi župan občine Cerklje na Gorenjskem in nekdanji poslanec SDS, ki je iz stranke izstopil leta 2001, ko je ocenil, da je v stranki nezaželen, ker je Iva Hvalico podprl pri kritiki predsednika stranke Janeza Janše.

Seje se je udeležil tudi nosilec liste za evropske volitve Peter Gregorčič in predstavil svojo analizo rezultata evropskih volitev, v kateri je poudaril, da sedanji predsednik stranke Marko Balažic – ta ga je poklical šele deset dni po volitvah – ni izvoljiv v nobenem volilnem okraju.

Prepričan je, da je SLS zaradi napačnih odločitev vodstva izgubila evropskega poslanca in s tem status parlamentarne stranke. Njeno šibko vodstvo po njegovem mnenju ni sposobno usklajevati različnih interesov znotraj stranke, je premalo aktivno, premalo oziroma nič se ne ukvarja s podmladkom stranke. Tako, je ocenil Gregorčič, se je nemogoče spet prebiti čez parlamentarni prag.

Gregorčiča so, tako naši sogovorniki iz vrst SLS, želeli povabiti k včlanitvi v stranko, vendar v torek tudi o tem niso glasovali, kot pravijo, pa se zdi, da bi ga članstvo v SLS zanimalo samo, če bi prevzel vodenje stranke.

Vodstvo stranke je v prvi analizi rezultatov poudarilo, da je SLS na evropskih volitvah dobila več kot 48.000 glasov, kar je najboljši odstotek stranke na vseh volitvah po volitvah v evropski parlament leta 2004 ter da je 9. junija od vseh strank največji napredek naredila prav SLS, njena lista pa je od vseh list dobila tudi največji odstotek preferenčnih glasov.

Primerjava volilne statistike sicer kaže, da se je na tokratnem glasovanju zmanjšal delež starejših volivcev, povečal pa delež mlajših, kar nekateri pripisujejo predvsem referendumu o uporabi konoplje.