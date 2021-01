Bogoslužje spet v mariborskih cerkvah

Maše za svete tri kralje

Danes v mariborskih cerkvah spet uvajajo bogoslužje, so sporočili iz mariborske nadškofije in hkrati dodali, da bodo pri tem upoštevali vse ukrepe za omejitev širjenja okužb. Duhovnike so zaprosili, naj v cerkvah označijo prostore, ki jih lahko zasedejo verniki oziroma družine, urnike svetih maš pa naj razporedijo tako, da se bodo verniki lahko razporedili.»Duhovnikom svetujemo, naj upoštevajo epidemiološko sliko v svojem kraju. Tam, kjer je epidemiološka slika še vedno slaba ali je svetišče premajhno, priporočamo, da duhovniki svete maše ob praznikih in nedeljah obhajajo samo ob navzočnosti najožjih bogoslužnih sodelavcev ali tistih, ki so naročili sveto mašo. Drugi verniki naj sveto mašo spremljajo po spletu ali drugih elektronskih medijih,« svetujejo v mariborski nadškofiji. Tam, kjer zaradi slabe epidemiološke slike duhovniki še vedno ne morejo obhajati svete maše z verniki, pa morajo poskrbeti, da bodo verniki lahko prejeli sveto obhajilo zunaj svete maše.V sredo, na dan svetih treh kraljev, lahko vsak duhovnik daruje le štiri svete maše. V cerkvi je na 30 kvadratnih metrih lahko le ena oseba, vsi navzoči pa morajo nositi maske, vzdrževati medosebno fizično razdaljo in razkuževati roke. Verouk in druge vrste pastoralne dejavnosti se še naprej izvajajo na daljavo. Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom, ki pa se še vedno ne smejo družiti ali zadrževati v okolici cerkve. V posebej objavljenih navodilih duhovnikom so v mariborski nadškofiji tudi zapisali, da je vernikom sicer dovoljeno deliti sveto obhajilo, vendar le na roko, po vsaki maši pa je treba cerkev obvezno temeljito prezračiti. Škofje duhovnikom in vernikom tudi priporočajo, naj na pametne telefone namestijo aplikacijo #ostanizdrav.