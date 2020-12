Novomeška bolnišnica na robu zmogljivosti

Namestnica vladnega govorcaje pojasnila, da je bilo doslej v državi potrjenih že 20.970 okužb. Epidemiološke razmere so najslabše v jugovzhodni Sloveniji in njenih sosednjih regijah, posavski in zasavski.Včeraj je bilo v državi izvedenih 5634 testiranj na novi koronavirus, 1524 jih je bilo pozitivnih. Delež pozitivnih znaša 27 odstotkov. Umrlo je 44 okuženih bolnikov. V sredo je bilo hospitaliziranih 1284 oseb, od tega 204 na intenzivni negi.Novinarsko konferenco prenašamo v živo:Strokovni direktor bolnišnice Novo mestoje pojasnil, da se največja bolnišnica v najhuje prizadeti regiji sooča s ponovnim porastom hospitaliziranih bolnikov. V zadnjih dneh so bolnike iz drugih regij v bolnišnici nadomestili bolniki iz okolice. Kljub strogim ukrepom in rutinskemu testiranju skoraj vsak dan prihaja do nenadzorovanih vdorov okužbe v druge dele bolnišnice, kar zelo otežuje delo, pojasnjuje Piletič.Vsak dan je na novo okuženih več zaposlenih, »včeraj se je zgodilo, da novih bolnikov nismo več mogli sprejemati in smo jih preusmerili v drugo bolnišnico,« je potarnal direktor.»​Delo je težko, zaposleni delajo v turnusih po dvanajst ur, vidni so znaki utrujenosti,« je dejal Piletić in opozoril, da modeli epidemije ne napovedujejo izboljšanja v bližnji prihodnosti.Luč na koncu tunela direktorju bolnišnice predstavlja cepivo. Upa, da bo kmalu dovolj cepiva za zdravstveno osebje, saj zaradi okužb kadra močno primanjkuje. Zaradi vdorov okužb v druge dele bolnišnice in pomanjkanja kadra v bolnišnici ne morejo več oskrbovati nenujnih primerov, je pojasnil.