Boštjan M. Zupančič bo kandidiral za francosko UPR

Nekdanji sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) iz Slovenije Boštjan M. Zupančič bo na majskih evropskih volitvah nastopil kot kandidat francoske populistične Republikanske ljudske unije (UPR), je danes potrdil.



H kandidaturi ga je povabil predsednik stranke Francois Asselineau v četrtkovem pogovoru za strankino televizijo UPR TV, ki so ga objavili na strankini spletni strani. Zupančič je povabilo sprejel, kot je dejal, pa je bil nad povabilom presenečen.



Boštjan M. Zupančič je francosko državljanstvo pridobil pred petimi leti. Stranki UPR se je, kot je potrdil, pridružil januarja letos.

Boštjan M. Zupančič bo prvi Slovenec, ki bo kandidiral na evropskih volitvah v eni od drugih članic EU.



Kot so zapisali na spletni strani UPR, je po pridobitvi francoskega državljanstva Boštjan M. Zupančič med francoskimi predsedniškimi volitvami leta 2017 odkril UPR in ob tej priložnosti glasoval za Francoisa Asselineauja. Stranki naj bi se pridružil zaradi navdušenja nad njenim predsednikom.



Republikanska ljudska unija se zavzema za izstop Francije iz EU, evropske monetarne unije in zveze Nato.