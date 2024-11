Boštjančiča čaka interpelacija, SDS mu očita, da je izgubil kredibilnost

Poslanci SDS so se odločili za vložitev interpelacije o delu finančnega ministra Klemna Boštjančiča, za katerega pravijo, da je zaradi svojih preteklih ravnanj izgubil kredibilnost, ki je potrebna za opravljanje funkcije ministra.

Razloge, zakaj tako menijo, bo ob 14.30 uri pojasnil predsednik sveta strane Zvonko Černač, že v napovednem sporočilu pa so v SDS nanizali, da bodo interpelacijo vložili zaradi nevestnega dela v službi, zavajanja javnosti v zvezi s protipravno zagotovitvijo proračunskih sredstev za nakup stavbe na Litijski cesti, oškodovanja javnih financ in negospodarnega ter nesmotrnega upravljanja z javnimi sredstvi, ravnanj ministra, ki imajo elemente kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja in pa tudi izgubljenega zaupanja v delovanje ministra kot skrbnika javnih financ v povezavi z nakazili ministrovega podjetja na račun v davčno oazo.

Da je finančni minister Klemen Boštjančič nekaj let pred vstopom v politiko prek svojega podjetja Brio, ki je še vedno v njegovi lasti, nakazal 31 tisoč evrov v davčno oazo Belize v Srednji Ameriki, je poročal POP TV junija letos.

»Storitev, ki je bila plačana z nakazilom, je bila izobraževanje pilotov. Pri tem sem sodeloval z ameriškim podjetjem Ibis Global s sedežem v ameriški državi Washington, ki je bilo tudi prejemnik sredstev za omenjeno storitev. To podjetje je tudi posredovalo podatke o tem, kam je potrebno nakazati denar za opravljeno storitev in sicer na eno od njihovih podružnic,« se je branil Boštjančič.

Boštjančičeve posle si SDS želi pregledati tudi v parlamentani preiskovalni komisiji, ki so jo zahtevali skupaj z NSi, njegov odstop pa so v SDS zahtevali že takoj po objavi ugotovitev računskega sodišča o negospodarni porabi proračunskega denarja, med drugim za nakup stavbe na Litijski in računalnikov, a jih je takrat zavrnil z besedami, da gre za poskus preusmerjanja pozornosti, saj so gospodarski kazalci v državi po njegovih besedah precej ugodni in s tem povsem drugačni, kot se trudi prikazati opozicija.

Za razrešitev ministra s funkcije je sicer potrebnih 46 glasov poslancev. SDS in NSi jih imata trenutno skupaj 32.