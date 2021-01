Brez položnice za vrtec le starši v črnih regijah

Naval otrok v ponedeljek?

Starši vrtčevskih otrok po vsej državi so na nogah: najprej jim je vlada sporočila, da bo v PKP8 vključila določbo, ki bo omogočala, da bodo starši, ki otrok v času epidemije ne bodo pripeljali v vrtec, upravičeni do oprostitve plačila oskrbnine. Včeraj, le osem dni po tej obljubi, pa je naznanila, da bo plačila oprostila le starše otrok v črnih regijah, če otrok ne bodo poslali v vrtec, v rdečih pa ne, ker za to ni pravne podlage.Skupnost vrtcev Slovenije je odločitev negativno presenetila in razočarala., predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije: »Ne vemo, kaj se je zgodilo. Odločevalce smo pozvali, naj še enkrat premislijo in odločijo v dobro otrok, njihovih družin in epidemiološke situacije.« Skupnost vrtcev Slovenije preverja, zakaj v predlogu PKP8 ni vključena odločba, ki bi starše v rdečih regijah oprostila plačila vrtca, če otroka v vrtec ne bi pripeljali. Ves čas so se namreč zavzemali, naj ta določba ostane toliko časa, kolikor je razglašena epidemija.Tak je bil tudi predlog, ki je po zagotovilih ministrstva za šolstvo, izobraževanje in šport romal na vlado.Janja Bogataj spomni, da imajo vrtci po navodilih NIJZ v tem času oblikovane drugačne oddelke, tako imenovane mehurčke, in da že zdaj ob prisotnosti manjšega števila otrok v mnogih vrtcih težko zagotavljajo sočasnost strokovnih delavk v oddelku. »Ob polnem številu otrok v oddelkih bo to še težje, vzpostavljena bodo tudi veliko večja tveganja. Od ponedeljek dalje lahko v vrtcih v rdečih regijah pričakujemo vse otroke, na voljo pa nimamo niti dovolj kadrovskih kapacitet,« opozarja Janja Bogataj.V Skupnosti občin Slovenije predvidevajo, da obračun cene programa začne teči od 26. januarja dalje, a navodil ministrstva še nimajo., ravnateljica vrtca Galjevica, pričakuje, da bodo to vprašanje zaradi pravočasnega in pravilnega obračuna oskrbnin rešili čim prej. Nezadovoljna je zaradi zmede, ki po njenem priča o neusklajenosti stroke in politike. »V spomladanskem delu epidemije je veljalo, da so starši oproščeni plačila vrtca. Ta odločitev je bila del protikoronskih paketov. Takrat so zanjo imeli pravno podlago, a zdaj je pa kar naenkrat več ni?« se čudi Barbara Novinec. »Tako preprosto ne gre. Zame je okrožnica uradni dokument in zato ne moreš kar tako preklicati nečesa, kar naj bi že veljalo,« pove ravnateljica.