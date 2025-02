Brez teh znanj bodo naši otroci ostali v vlogi pasivnih potrošnikov

Skoraj vsak otrok ima v žepu pametni telefon in s tem enega zmogljivejših računalnikov, a sodobnih tehnologij ne razume. Kako bi tudi jih, glede na to, da kljub opozorilom strokovnjakov iz računalništva in informatike (RIN) ter slabim rezultatom na mednarodnih raziskavah še vedno nimamo obveznega predmeta RIN v šolah. Stroka meni, da smo se s tem odločili, da Slovenija dolgoročno postane drugorazredna država.

Slovenski šolarji si v osnovni šoli računalništvo lahko izberejo kot izbirni predmet, v srednjih šolah pa je informatika le v enem letniku gimnazij. »V slovenskem šolskem sistemu je več obveznih ur namenjenih gospodinjstvu kot RIN. Druge države imajo obvezen RIN v osnovni in srednji šoli,« je dejal dr. Andrej Brodnik, vodja delovne skupine za poglavje o programiranju v kompetenčnem okviru DigComp 2.2 in član skupine strokovnjakov pri evropski komisiji za razvoj usmeritev za poučevanje zahtevne informatike. Brodnik je bil vodja skupine Rinos, ki je leta 2018 zapisala, da slovenski učenci niso dovolj opremljeni za digitalni svet in da je treba uvesti obvezni predmet RIN. Zgodilo se ni nič.

Član skupine je bil tudi dr. Janez Demšar s Fakultete za računalništvo in informatiko UL, ki pravi, da je treba imeti obvezni predmet RIN iz podobnih razlogov, zaradi katerih je obvezna matematika. »Matematika uči univerzalnih veščin, kot sta logično razmišljanje in formalno izražanje. Računalniško razmišljanje je podobno, le da je še bolj praktično in postopkovno, zato ga lahko uporabimo pri reševanju problemov v različnih disciplinah in različnih kontekstih. Seveda pa računalništvo uči predvsem razumevanja (ne zgolj uporabe) sodobne tehnologije, zato je zaostanek Slovenije za večino evropskih in drugih držav tako skrb vzbujajoč.«

Za samostojni predmet

V predlogu nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja je računalništvo predvideno kot obvezni predmet le v petem in šestem razredu, te vsebine bi sicer poučevali tudi pri drugih predmetih. Računalniška stroka je enotna, da ta pristop ni pravi. »Fizika lahko pojasni modele, ne pa pristranskosti algoritmov umetne inteligence. Matematika uči logiko, ni pa njeno poslanstvo programiranje. Družboslovje obravnava etiko, ne biometričnih tveganj. Če bi računalništvo zgolj razpršili med različne predmete, bi to vodilo v neenakost – nekatere šole bi učile programiranje, druge le osnove excela. Učenci bi ostali brez ključnih znanj, kot so razumevanje tehnologije globokih ponaredkov (ang. deepfake)​, kibernetska varnost in delovanje algoritmov,« poudarja dr. Irena Nančovska Šerbec s Pedagoške fakultete UL.

Demšar je povzel slovaške kolege, ki so poučevanje RIN pri različnih predmetih opisali kot občasne izlete: »Bi se lahko učili matematiko v okviru drugih predmetov, kjer bi bilo pač treba kaj izračunati?« Priznava, da učiteljev, ki bi lahko poučevali RIN, res ni dovolj, a je to tudi logično: če ni obveznega predmeta, je razumljivo, da se na študijski program za učitelja računalništva na pedagoški fakulteti vpiše le okoli deset študentov.

»Ob signalih, ki prihajajo iz vlade, smo lahko le zaskrbljeni: po eni strani zapirajo začarani krog z izgovori, da predmeta ni možno uvesti, ker ni učiteljev, po drugi strani pa smo bili seznanjeni z idejo, da bi računalništvo celo na srednjih šolah po novem lahko učili tudi diplomanti študijskih programov, ki poslušajo predmet računalništvo kot en semester trajajoč izbirni predmet,« opozarja Demšar.

Irena Nančovska Šerbec meni, da bi bilo »stroškovno in pedagoško učinkoviteje usposobiti dodatnih 500 specialistov kot preoblikovati izobraževanje 20.000 učiteljev drugih predmetov. Brez tega bomo ustvarili generacijo, ki tehnologijo slepo uporablja, namesto da bi jo razumela in soustvarjala.«

Danes tehnologijo zgolj slepo uporabljajo. So potrošniki.

Danes se dogaja prav to. Otroci, mladi in odrasli tehnologijo zgolj slepo uporabljajo. So potrošniki. Skupina Rinos je predlagala, da bi bila v obveznem predmetu poglavja računalniški sistemi, podatki in analiza, algoritmi in programiranje, omrežja in splet ter učinki RIN. Demšar je dodal, da je običajna past, da RIN trivializiramo v uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT).

»Eden najpomembnejših računalnikarjev 20. stoletja Edsger W. Dijkstra sploh ni imel računalnika. Po njegovem mnenju ima uporaba računalnika z računalništvom toliko skupnega kot uporaba teleskopov z astronomijo. Učiti zgolj uporabo IKT bi bilo, kot če bi pri matematiki učili zgolj uporabo kalkulatorja,« pravi.

»V slovenskem šolskem sistemu je več obveznih ur namenjenih gospodinjstvu kot računalnisštvu in informatiki,« pravi Andrej Brodnik. FOTO: Mavric Pivk/Delo

To je tudi odgovor na skrbi, ali bi bili potem otroci še dodatno izpostavljeni zaslonom. »Tehnologija je vedno nevtralna – njena uporaba pa je lahko pozitivna ali negativna.« Poudaril je, da enako velja za pametne telefone v šoli. »Uporaba v neizobraževalne namene bi morala biti prepovedana. Strogo, saj nekdo, ki uporablja telefon med izobraževalnim procesom, ne samo da to zadeva njega, ampak še vse sosede. Takšna uporaba izkazuje slab odnos do drugih. To pa je še večji problem,« pojasnjuje Brodnik.

Irena Nančovska Šerbec poudarja, da se o delovanju računalnikov lahko učimo tudi brez neposredne uporabe naprav. »Koncepte, kot so algoritmi, omrežja in shranjevanje podatkov, je mogoče raziskovati s pristopom računalništva brez računalnika, ki temelji na analognih dejavnostih, igrah in simulacijah. Ključno je, da učenci ne usvajajo le uporabniških veščin, ampak tudi osnovne računalniške koncepte – kako se podatki obdelujejo, kako delujejo algoritmi, kaj omogoča povezljivost in kaj pomeni digitalna odgovornost,« pravi. Pri tem doda, da ima tudi praksa seveda svojo vrednost: »Če šole zagotovijo naprave za pouk, to zmanjšuje socialne razlike in omogoča ciljno usmerjeno uporabo tehnologije.«

Ostali bomo drugorazredna družba

Če obveznega predmeta RIN ne bomo dobili, to za naše otroke in celotno družbo ne pomeni nič dobrega, je prepričan Brodnik. »Tudi če ne bodo vse države na svetu stopile na ta vlak, bomo mi ostali drugorazredna družba,« pravi. Irena Nančovska Šerbec opozarja, da bodo otroci ostali samo pasivni potrošniki tehnologij.

»Ta pasivnost se še posebej kaže pri uporabi generativne umetne inteligence, kjer mnogi zgolj nekritično sprejemajo generirane vsebine, namesto da bi tehnologijo uporabljali kot orodje za izboljšanje svojega dela in ustvarjalnosti. To vpliva na njihovo sposobnost kritičnega razmišljanja, inovativnost in samostojnost. Za družbo to pomeni manjšo konkurenčnost, večjo odvisnost od drugih držav in tehnoloških gigantov ter slabši položaj v globalni digitalni ekonomiji. V svetu, v katerem tehnologija poganja razvoj, si takšnega zaostanka preprosto ne moremo privoščiti,« razloži.

Demšar pa je dejal, da smo se z odločitvijo, da predmeta ne bo, odločili prikrajšati otroke za znanja, ki jih imajo njihovi vrstniki drugod: »Sestava predmetnika ni izraz potreb sodobne družbe in strokovne presoje, ampak pokazatelj moči posameznih interesnih skupin. Od tega, kaj zdaj učimo naše otroke v šolah, je odvisno, od česa bo živela Slovenija čez 20, 30 ali 40 let. Slovenija se je sama odločila, da dolgoročno postane drugorazredna država s slabše izobraženo delovno silo.«