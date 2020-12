Brezpapirno poslovanje je IN

Prednosti nadzora nad porabo

Ponudnik, ki mu lahko zaupate

Nadzor nad sprotno porabo zemeljskega plina omogoča Adriaplin, ki pod okriljem mednarodne družbe ENI omogoča dobavo zemeljskega plina na celotnem slovenskem trgu in se zavezuje k družbeni odgovornosti ter h gradnji in razvoju infrastrukture, skladno s potrebami odjemalcev v 29 slovenskih občinah že od leta 1994.

Preprosto po spletu – enaka akcijska cena plina do konca leta 2021

S posebnim kalkulatorjem izračunajte svoj letni prihranek in prestopite k Adriaplinu! V izračunano ceno je že vštetih 20 % na redno ceno paketa Preprosto po spletu.



Ob tem boste tako novi kot obstoječi gospodinjski odjemalci prejeli tudi promocijsko kodo, s katero bo cena vašega paketa ostala nespremenjena vse do 31. decembra 2021.

Preprosta sklenitev paketa

Adriaplinu uporabniki v povprečju porabijo manj kot pet minut!



Dodajte temu še eno praktično rešitev ter izkoristite možnost obračuna porabe zemeljskega plina in elektrike na enem samem računu!



Paket Preprosto po spletu – JESEN 2020 zagotavlja kar 20% popust na redno ceno paketa Preprosto po spletu.



Izbira, naklonjena okolju

Ogrevalna sezona se je že dodobra začela in računi na položnicah so zato nekoliko višji. Velik odstotek slovenskih gospodinjstev se ogreva na zemeljski plin, ki velja za enega najbolj ekoloških energentov. Niso pa pogoji za to enaki pri vseh ponudnikih, zato vam v razmislek ponujamo opcijo, ki se zdi privlačna iz več razlogov.Včasih nas zneski na računih neprijetno presenetijo, saj medtem, ko življenje teče, ne namenjamo veliko pozornosti temu, kolikšno količino energenta porabimo za ogrevanje, ker nam je pač samoumevno, da nam je in nam mora biti toplo ter je to najbolj pomembno.A enako pomembno in veliko koristneje je imeti nadzor nad porabo, ki jo spremljamo sproti in tako znamo oceniti približne stroške, ki bodo nastali ob koncu meseca. To je odlična rešitev tako za dobavitelja kot za odjemalca zemeljskega plina ali pa tudi na primer električne energije. Zadnjemu namreč pomaga pri razporejanju mesečnih denarnih sredstev ter skrbi za svoj dom in okolje.Adriaplin ponuja sklenitev paketa Preprosto po spletu , ki poleg edinstvene storitve nadzora porabe ponuja še številne druge ugodnosti in prednosti. Novim in obstoječim gospodinjskim odjemalcem, ki želijo preklopiti na ta paket, zagotavlja akcijsko ceno, ki bo ostala nespremenjena vse do konca leta 2021.Svoje stroške in porabo lahko preprosto spremljate s spletno ali mobilno aplikacijo Moj Adriaplin. Z odločitvijo za ta paket se tudi zavežete brezpapirnemu poslovanju, s čimer naredite še nekaj dobrega za okolje. Pogodbeno razmerje je brez vezave.Paket, ki so ga pripravili pri Adriaplinu, zagotavlja karna trenutno redno ceno paketa Preprosto po spletu. Na kožo je pisan tistim, ki imate raje e-poslovanje kot prejemanje papirjev na dom. Pogodbo sklenete kar po spletu v manj kot petih minutah, s čimer boste prihranili dragoceni čas, ki ga lahko posvetite najbližjim.Adriaplin se v svoji ponudbi zavezuje k družbeni odgovornosti in skrbi za odjemalce. Tako je hkrati poskrbljeno za manjši okoljski odtis – sklenitev paketa Preprosto po spletu omogoča brezpapirno poslovanje, prihranili pa boste tudi čas in navsezadnje denar, saj boste imeli reden pregled nad porabo in nastajajočimi stroški, kar je dokaz transparentnosti in naklonjenega odnosa Adriaplina do svojih uporabnikov.Vas zanima prehod k Adriaplinu? Oddajte povpraševanje za ponudbo