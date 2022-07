Brezposelni Počivalšek se umika iz politike

V nadaljevanju preberite:

Zdravko Počivalšek, nekdanji minister za gospodarstvo in predsednik stranke Konkretno, razmišlja o novem izzivu. Štiriinšestdesetletni inženir agronomije potrjuje neuradne informacije, da išče podjetje v težavah, ki bi ga saniral. »To je ena od možnosti, kjer sem doma,« pravi. Stranki, ki jo je prevzel iz rok Mira Cerarja in preimenoval iz SMC v Konkretno, pa Počivalšek napoveduje nadaljnjo samostojno pot, a z novim predsednikom. Počivalšek je - ob Andreju Širclju, Zdravku Počivalšku, Jožetu Podgoršku, Boštjanu Koritniku, Marku Borisu Andrijaniču in Marjanu Dikaučiču - minister, ki je zaprosil za denarno nadomestilo ob prenehanju funkcije.