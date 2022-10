Brglez do nekaj več odločnosti, Prebilič izkoristil soočenja

Ocena kampanje:

Zdi se, da je Nataša Pirc Musar najbolje izkoristila družinska sredstva, ki jih je v kampanjo vložila skupaj z možem. Ob obsežni promocijski akciji je pridobila tudi podporo obeh nekdanjih predsednikov republike, hkrati pa je svoje nastope gradila na svojih osebnostnih lastnostih in tem, da bi lahko postala prva predsednica.

Milan Brglez, kandidat Gibanja Svoboda in SD, s svojim poznim vstopom in le podporo dveh največjih koalicijskih strank zaostanka, kot kaže, ne bo mogel nadomestiti. Mu lahko pomagajo pregovorno dragi televizijski oglasi? Še bolj je na odsotnosti jasnih stališč gradila kampanja Anžeta Logarja, a vloga jasnega favorita desnice mu zagotavlja že varno podlago za vstop v drugi krog.

NSi je stavila predvsem na splet, a vprašanje je, kako uspešna bo za kandidata in stranko, ki je tokrat poskušala ubirati bolj desne note. Za Levico, ki je prav tako vstopila v finančno skromno kampanjo z namenom promocije stranke, se zdi doseženi rezultat skoraj sekundarnega pomena. Njihovo sporočilo je bilo jasno, madež pa pušča Kordiševa izjava o »njivi«.

Rezultat Sabine Senčar, ki kampanje skoraj ni vodila, pa kaže, kako jasno »zamero« ima del volivcev do preteklega vodenja politik na področju omejevanja širjenja epidemije covida-19.

Ocena soočenj

Če bi o kom rekli, da je izkoristil soočenja, ki se v zadnjih dneh množično vrstijo, je to Vladimir Prebilič. Uspelo mu je izčistiti svoja sporočila in se hkrati izogniti vprašanjem o bolj ali manj resnih aferah, ki so doletele preostale. Četrto mesto v tokratni javnomnenjski raziskavi pa naj bi mu prineslo še vabilo na zadnje televizijsko soočenje na komercialni televiziji, čeprav je včeraj napovedal ponovno kandidaturo za župana Kočevja.

Ob njem bodo predvidoma še Anže Logar in Nataša Pirc Musar, pretendenta za drugi krog, ki sta z zadnjimi soočenji opravila rutinsko, ter Milan Brglez, ki mu ta niso pisana na kožo in na njih prej izgublja, kot pridobiva. Nekaj več odločnosti je kandidat Gibanja Svoboda in SD pokazal le v svojem govoru na kongresu SD in včerajšnjem soočenju. Pred tem so dinamiko v soočenja vnašali zlasti kandidati s spodnjega dela lestvice, predvsem Miha Kordiš in Janez Cigler Kralj, ki v tej kampanji zastopata predvsem barve svojih političnih strank.