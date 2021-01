Čas je za izrekanje, kdo je na kateri strani

V nadaljevanju preberite:

Preštevanje v koaliciji in opoziciji, ki je zaradi začasno umaknjene konstruktivne nezaupnice zoper vlado Janeza Janše obviselo v zraku, bi se prihodnji teden lahko približalo koncu z odločitvijo poslancev Desusa. Ultimat, ali sodelujejo z vlado ali so klasična opozicija »brez kadrovskega razreza v vladi glede na koalicijsko pogodbo«, jim je dal predsednik vlade Janez Janša, ki njihov odgovor pričakuje do srede. Od tega bo tudi odvisno, ali bo v državni zbor predlagal le ime novega zdravstvenega ali tudi novega kmetijskega ministra.