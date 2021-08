Če bi imeli pravo avtonomijo, navodil ne bi potrebovali

V nadaljevanju preberite:

Ravnatelji so v zadnjem letu največkrat opozarjali, da so navodila, ki so jih prejeli od pristojnih, neživljenjska, da jih ni mogoče v polnosti upoštevati, dobili so jih vedno zadnji trenutek. Tudi letos očitno ne bo nič drugače, ravnatelji bodo podrobnosti izvedeli med 23. in 25. avgustom, ko bo na Brdu konferenca ravnateljev. Predsednik združenja ravnateljev osnovnih in glasbenih šol Gregor Pečan, sicer ravnatelj Osnovne šole Janka Modra iz Dola pri Ljubljani, pravi, da navodil ne bi potrebovali, če bi ravnateljem priznali avtonomijo, o kateri oblast rada govori.

Med epidemijo so mnogi ravnateljem zamerili, da ste, namesto da bi sami ukrepali, bili le izvrševalci.

Kar je res. Vsak teden dobim nekaj takšnih in podobnih pisem, celo z grožnjami, kako nam bodo sodili na nekih procesih. Mi smo vodje javnih ustanov, ki so v domeni države. Država jih financira v celoti. Ne moremo se vesti zgolj tako, kot bi želeli sami ali kot bi želela neka večinoma manjša skupina nekih uporabnikov, v tem primeru staršev. Dokler nekega odloka ne razveljavi sodišče, toliko časa je ta odlok veljaven ter smo ga ravnatelji in zaposleni v šolah dolžni upoštevati in ravnati skladno z njim. Ena od mater je na facebooku grmela, da moraš znati ustavo na strokovnem izpitu. Doktorji ustavnega prava jo znajo res na pamet, pa si nasproti sedita dva doktorja ustavnega prava in se ne strinjata o enem ustavnem vprašanju. Kako ljudje lahko pričakujejo, da smo v šolah vrhunski psihologi, pedagogi, vrhunsko izobraženi v posameznih predmetih, s področja zdravstva, potem bi morali biti še vrhunski poznavalci prava in pravnih vprašanj? Temeljno vprašanje pa je, ali vendarle brez skrbi pripeljejo otroka v šolo in ga tam pustijo deset ur ali jih v vmesnem času razjeda skrb. Trdim, da starši večinoma z zaupanjem puščajo svoje otroke v šolah, ker vedo, da je zanje dobro poskrbljeno. Kar kažejo tudi mednarodne primerjave.