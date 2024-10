Če bomo skrbeli za mlade rodove, bo bolje vsem

V nadaljevanju preberite:

Otrok je skupek prinesenega na svet in pridobljenega z vplivi okolja. Slednji, denimo, odločajo, ali bo otrok lahko razvil svoje talente in kakšne vrednote bo imel. V slednjem je odgovornost odraslega sveta: staršev, vzgojiteljev, učiteljev, mentorjev, trenerjev in vseh drugih, ki otroku omogočajo vsestranski razvoj. S Tednom otroka želimo spodbuditi razmislek o vsem tem pri otrocih in tudi pri odraslih. Letošnja poslanica, ki jo je sestavila študentka Nika Gradišek, potuje v vrtce in osnovne šole. O njej se bodo pogovarjali in otroci bodo svoje misli prelili v likovna in literarna dela. Poslanica je oblikovana kot neke vrste zaobljuba, kot na primer 'obljubljam, da bom zvest in iskren prijatelj'. Kaj to pomeni? Želimo spodbuditi pogovore na tovrstne teme. O tem se moramo pogovarjati z otroki, če hočemo, da oblikujejo to vrednoto.