Če se cepljeni okužijo, so kužni krajši čas

Zdaj bodo morali uporabniki številnih dejavnosti izpolnjevati pogoj PCT. Se vam zdi prav, da se cepljenih ne testira?



Ali cepljeni manj prenašajo virus?



Zakaj cepljeni zbolevajo? Kot najpomembnejša vzroka za to se je do zdaj navajalo kužnejšo delta različico ter to, da cepiva niso stoodstotno učinkovita. Se je glede tega kaj spremenilo?



Bi cepljenje lahko kakorkoli pripomoglo k hitrejšim mutacijam virusa?



Komu vse bi priporočili tretji poživitveni odmerek?

Koliko bo lahko pogosto cepljenje proti covidu-19 negativno vplivalo na imunski sistem? Kdaj bo to znano?

Pomembna informacija za prebolevnike

Status prebolevnosti se je z novim odlokom podaljšal na osem mesecev, a na evropskem covidnem digitalnem potrdilu bo ta še vedno omejen na šest mesecev. »Veljavnost potrdila o prebolelosti do 180 dni je določena z uredbo EU, zato se datum veljavnosti, ki je vsebovan v potrdilu, ne bo spreminjal. Za to bo treba spremeniti pravila na EU ravni,« so pojasnili na ministrstvu za zdravje. Jih je pa Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) obvestil, da bodo spremenjena pravila za aplikacijo (v upravljanju NIJZ), ki bo kot veljavno potrdilo pokazala tudi tisto po izteku 180 dni.

Posebna izjava

Pred cepljenjem s tretjim odmerkom bo treba podpisati posebno izjavo, v kateri je navedeno, da tretji odmerek cepiva mRNA ni registriran za uporabo, da gre za uporabo zunaj okvira dovoljenja za promet in da sprejemate odgovornost za svojo odločitev.