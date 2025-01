Če zmoreš zaplavati v mrzli Savinji, so izzivi leta lažji

Tradicionalnega novoletnega skoka v Savinjo, ki ga na celjski Špici organizira Kajak kanu klubu Nivo Celje, se je letos udeležilo sedemdeset plavalcev od blizu in daleč, štirje so prišli celo iz Poljske, Nizozemske in ZDA. Z brega jih je v lepem sončnem vremenu spodbujalo več kot tisoč gledalcev. Spodbuda je bila nujna, saj je imela Savinja le 2,5 stopinje Celzija.

Letošnji novoletni skok so pripravili že šestnajstič. Idejni oče novoletnega skoka in znani celjski plavalec Jože Tanko: »Ideja je bila rojena na Balkanu, v Srbiji. Hodil sem v Šabac plavat za njihov božič, kjer je bilo na obali Save od 3000 do 5000 ljudi. Potem sem enkrat zaplaval za novo leto v Celju pod jezom. Potem sva se z Dušanom Kondo (predsednik celjskega kajakaškega kluba, op. p.) strinjala, da bi to delali na Špici, ravno so zgradili novo čolnarno. Tako je minilo 15 let.«

Prvi v letu 2025 je v mrzli Savinji zaplaval deček Luka. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Od prvega skoka v Savinjo na Špici leta 2010 se je veliko spremenilo, se spominja Dušan Konda: »Takrat je bilo 10 ljudi na bregu, ki je gledalo pet posebnežev, ki so skakali v Savinjo. Pa sem rekel, zakaj ne bi ponovili spet čez eno leto. Potem jih je bilo deset v vodi, pa sto na bregu, pa 20 v vodi, pa 700 na bregu, potem pa 60, 70, 80 v vodi, pa tisoč in več na bregu. To je postala tradicija.«

Tako so zdaj plavalci od vsepovsod, od najmlajših, starih le šest, sedem let, do takih, ki imajo več kot 70 križev. Med njimi je bil danes tudi Jože Tomažič iz Celja, ki bo letos dopolnil 75 let. Tomažič je bil na vseh novoletnih skokih v Savinjo do zdaj: »Tokrat sem plaval šestnajstič. Prva leta nas je bilo malo, zdaj je vedno več udeležencev. Nič ne treniram za ta skok. Nič ni hudo. Gre hitro. Stopiš v vodo in plavaš. Prvo leto, ko sem prišel, pa je bilo hudo, ker sem plaval kravl. Mi je kar sape zmanjkalo. Boljše je prsno plavati.«

Jože Tomažič se je novoletnega skoka udeležil že šestnajstič, torej je vsakič, od kar ga pripravljajo na celjski Špici. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Tanko pravi, da vsem, preden gredo v vodo, dajo nekaj navodil: »Treba je z nogami naprej do vratu in potem plavaš prsno ali kravl. Skakanje v vodo pri takih temperaturah ni priporočljivo. Do zdaj nismo imeli nikoli težav in upam, da bo tako tudi v prihodnje.« Dodaja, da je plavanje v Savinji nekaj posebnega: »To je edino plavanje v pravih mrzlih vodah. Tisto na morju je turizem. Morje ima 12 stopinj Celzija, Savinja dve. Pa še deroča voda je. Te tradicije se bomo držali. Že 15 let moramo biti 1. januarja v formi.«

Tradicionalni novoletni skok v Savinjo na celjski Špici je spremljalo več kot tisoč gledalcev, za varnost pa so skrbeli kajakaši in potapljači. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Konda pa se spominja, da je bilo tudi v Celju pred leti bistveno bolj mrzlo, kot je bilo danes, ko so plavalci zlezli iz mrzle vode na »prijetnih« 9 stopinj Celzija na sonce: »Včasih smo veslali tudi pri -20 stopinj Celzija, vsak dan od Celja do Laškega, in sem se tudi kdaj zvrnil vmes. Savinja je bila pa vkovana v led. To zdaj ni nič, to so zdaj Havaji. Ni več prave zime v Sloveniji in Evropi.«

A vendarle je zlesti v vodo, ki ima le nekaj stopinj, velik podvig. Ksenija Golič iz Žalca se je skoka udeležila drugič: »Gre za še en nov izziv. Leta 2024 sem imela prve, hude izzive, zdaj je pa druga preizkušnja. Rekla sem si, da če sem zvozila leto 2024, grem pa s skokom še v leto 2025.« Lani, ko se je udeležila prvega novoletnega skoka, je bila Savinja toplejša: »Lani je imela okoli šest stopinj, letos se mi zdi dosti bolj mrzla. Danes sem šla tudi na malo daljšo relacijo, ker je bila lani bolj umazana in globoka voda. Tako da je bila kar izkušnja, ko te tok nese.«

Novoletnega skoka in plavanja v mrzli Savinji se udeleži staro in mlado od blizu in daleč. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Zdi se, da je med plavalci vsako leto več otrok, ki pridejo zaplavat s svojimi starši ali starejšimi sorojenci. 11-letni Peter Kunej iz Celja je sam zastopal družino: »Plavat sem šel, ker se mi je zdelo fajn in ker sem se malo osvežil v vodi. Mami me je prepričala, da bi lahko šel, ampak mami ni šla. Sem pa imel navijače. Ko sem šel v vodo, je bilo zelo mrzlo, nog skoraj nisem čutil, ampak je bilo kar fajn. Bom verjetno še šel kdaj.«

S kapo nad mrzlo vodo. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Vsak plavalec dobi priznanje, toplo malico, očitno pa tudi dober občutek, saj med njimi ni bilo kislih obrazov. Kot vsako leto so prišli od vsepovsod, vsako leto tudi iz kakšne druge države. Najdlje sta letos do Celja pripotovala plavalca iz Združenih držav Amerike.

Rex Wu je dejal, da je v Sloveniji na obisku pri prijatelju: »Preden sem priletel v Slovenijo, mi je povedal, da bova 1. januarja skočila v mrzlo vodo. Rad imam izzive. Živim v Los Angelesu. Tu je precej bolj mrzlo kot tam, ampak mi je všeč. Nikoli pa še nisem plaval v tako mrzli vodi. Nisem pričakoval, da bo tako mrzla. Ko sem šel noter, ni bilo lahko plavati. Noge so bile zmrznjene, otrple, ampak me je tok kar potisnil naprej. Vsekakor bi to še ponovil.«