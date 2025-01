Svet (spektakularno) vstopil v novo leto

Še nekaj delov sveta čaka, da ura odbije polnoč in da vstopijo v novo leto. V 39 različnih časovnih pasovih traja namreč kar 26 ur, da celoten svet pozdravi novo leto. Kiribati, otoška država v osrednjem delu Tihega oceana, so prvi, ki praznujejo, Ameriška Samoa, otok Baker in otok Howland (del manjših oddaljenih otokov Združenih držav Amerike) pa so med zadnjimi.

Prehod v leto 2025 so po večini svetovnih metropol obeležili s spektakularnimi ognjemeti ali predstavami z droni, kar je manj škodljivo za okolje.

London FOTO: Isabel Infantes Reuters

V New Yorku je množica čakala, da se spusti velika krogla, v bogatih Združenih Arabskih Emiratih so mesta tekmovala, katero bo pripravilo večji ognjemet, seveda ni šlo brez težav: v Amsterdamu so ognjemeti zanetili nekaj požarov, v Rotterdamu je v nesreči s pirotehniko umrl 14-letnik.

New York:

Praznovanje v Dubaju:

London:

V Damasku, prestolnici Sirije, so pripravili veliko silvestrovanje, saj je bilo to prvo po padcu režima Bašarja al Asada. Na fotografijah iz sirske prestolnice je bilo videti dobro oborožene upornike, ki so varovali veselo rajanje.

Praznovanje v Damasku FOTO: Anwar Amro AFP

Ruski predsednik Vladimir Putin je prepričan, da bo v novem letu »vse v redu in da bomo šli samo naprej«. Prav tako se je poklonil vojakom, ki se borijo v Ukrajini. V Ukrajini je predsednik Volodimir Zelenski proslavil tiste, ki so se borili za neodvisnost države, in se veselil leta 2025. »Ukrajina stoji trdno na nogah, ne sklanja glave, gleda naprej in verjame v svojo prihodnost in zmago,« je dejal v nagovoru državi.

Kitajski predsednik Xi Jinping je dejal, da je gospodarstvo »na splošno stabilno in napreduje« ter da bodo nove izzive premagali s »trdim delom«. V Franciji pa je predsednik Emmanuel Macron dejal, da bo skušal politični zastoj v državi rešiti tako, da se bo obrnil na francoske volivce, kar pomeni, da bodo verjetno izvedeni referendumi.