Cene pogonskih goriv bodo v naslednjem 14-dnevnem obdobju nespremenjene

Regulirane cene naftnih derivatov bodo ob prilagojenih trošarinah v naslednjem 14-dnevnem obdobju ostale nespremenjene. Na servisih zunaj avtocest bo neosvinčeni 95-oktanski bencin še naprej stal 1,491 evra za liter, dizel pa 1,523 evra za liter. Nespremenjena pri 1,170 evra ostaja tudi cena litra kurilnega olja.

Cene bodo veljale do vključno 25. marca, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Da bodo lahko cene ostale nespremenjene, je vlada na današnji dopisni seji znižala trošarino za neosvinčeni bencin ter zvišala trošarino za plinsko olje za pogon in za plinsko olje za ogrevanje.

Trošarino za neosvinčeni bencin je znižala z 0,46051 evra na liter na 0,45824 evra na liter, so pojasnili na vladi. Trošarino za dizel je zvišala z 0,39267 evra na liter na 0,42538 evra na liter, za ekstra lahko kurilno olje pa z 0,11577 evra na liter na 0,15085 evra na liter.

Kot so dodali, vlada razmere na trgu naftnih derivatov budno spremlja in s prilagajanjem trošarin išče ravnovesje med ohranjanjem dostopnih in konkurenčnih maloprodajnih cen ter skrbjo za javnofinančno vzdržnost.

Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo so izračunali, da bi bilo treba v primeru ohranitve trošarine za neosvinčeni bencin na zdajšnji višini ter ob upoštevanju vseh v preteklosti veljavnih davkov in prispevkov od torka za liter odšteti okoli 1,552 evra.

Liter dizla bi v primeru, da cena ne bi bila regulirana in hkrati potrošniki ne bi bili oproščeni plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, ob upoštevanju vseh v preteklosti veljavnih davkov in prispevkov po ocenah ministrstva stal okoli 1,598 evra.

Za liter kurilnega olja pa bi morali potrošniki v primeru, da regulacije ne bi bilo, po novem odšteti okoli 1,267 evra. Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1267 evrov, kar pri 1000-litrskem rezervoarju pomeni prihranek v višini 97 evrov, so izračunali.

Cene teh naftnih derivatov se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Pri tem so marže trgovcev v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto.