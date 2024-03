Ceniki za pogrebe zavajajoči, nepotrebno dežurno službo mastno zaračunajo

V nadaljevanju preberite:

Minimalni standardi in normativi, ki jih diktira ministrstvo za gospodarstvo, v storitve osnovnega žarnega pogreba vključujejo zgolj stroške prijave pokopa, krsto za upepelitev, pripravo in delo s pokojnikom, začasno obeležje na grobu, osnovno žaro in pokop, pogrebno moštvo ter minimalno pogrebno slovesnost. Za vzorčni primer smo vzeli eno od komunalnih podjetij v občinski lasti. Na spletni strani je cena za osnovni žarni pogreb 550 evrov. Zakaj je potem svojec dobil račun (hranimo ga v uredništvu) za to storitev, ki je znašal dobrih 1600 evrov?

Na nekatere nesprejemljive prakse je v revizijskem poročilu ministrstvo za gospodarstvo lani opozorilo računsko sodišče. Revidirali so učinkovitost poslovanja ministrstva pri vzpostavitvi razmer za izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti ter pri nadzoru nad njunim izvajanjem od leta 2017 do 30. junija 2021. Po mnenju računskega sodišča je bilo ministrstvo pri tem neučinkovito.