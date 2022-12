Lani za pogreb 1500 evrov, letos že 1900

Pogrebi so delno tržna dejavnost in z zvišanjem cen osnovnih življenjskih potrebščin in surovin so se dvignile tudi cene omenjenih storitev. Pogreb v eni od večjih slovenskih občin je lani stal približno 1500 evrov, letos je cena poskočila na najmanj 1900 evrov.

Veliko zvišanje stroškov pogreba v komunalnih podjetjih pripisujejo podražitvam goriv, plina in elektrike (za hladilnico) ter dvigu stroškov dela. Cena upepelitve na Žalah se je letos zvišala za 20 evrov. Izvajalci pogrebnih storitev imajo na spletnih straneh objavljen cenik pogrebnih storitev, a se med vsemi postavkami človek težko znajde. Veliko je skritih stroškov, cena se pogosto nanaša le na izvedbo osnovnega žarnega pogreba. Številne nujne storitve v osnovno ceno niti niso vključene.

Po standardih in normativih, ki sta jih pripravili Gospodarska in Obrtno-podjetniška zbornica v sodelovanju z ministrstvom za gospodarstvo, storitve osnovnega žarnega pogreba vključujejo stroške prijave pokopa, krsto za upepelitev, pripravo in delo s pokojnikom, začasno obeležje na grobu, osnovno žaro in pokop te, pogrebno moštvo ter minimalno pogrebno slovesnost.

Podjetje Komunala Idrija za osnovni žarni pogreb računa 485,74 evra, vendar je vštet tudi prevoz pokojnika na kremacijo v Ljubljano in nazaj, medtem ko na Žalah omenjena storitev stane 416,54 evra (lani 396,97 evra), a brez nekaterih nujnih stroškov. In prav to je težava. K navedenemu znesku namreč nato prištejejo še stroške hrambe pokojnika v hladilniku, stroške zdravnika (pred upepelitvijo pokojnika), upepelitev samo in kritje 24-urne dežurne službe. Dobrih 400 evrov se tako zviša na slabega tisočaka.

Komunalna podjetja do potrošnikov niso niti najmanj »prijazna« – nekatera namreč vsaj del omenjenih storitev prištejejo k osnovni storitvi, druga ne. Pogrebno podjetje Maribor za osnovni žarni pogreb, na primer, zaračuna 902 evra, a je v to ceno vštet tudi strošek zdravnika. Pri Marjetici Koper stane 1400 evrov, a zagotavljajo celotno storitev, torej sploh ne moremo več govoriti o osnovnem žarnem pogrebu.

Veliko zvišanje stroškov pogreba pri komunalnih podjetjih pripisujejo podražitvam goriv, plina in elektrike ter povečanju stroškov dela. FOTO: Tadej Regent

Na račun podtaknejo še zaščitno obleko

Med stroške, ki ceno pogreba lahko zvišajo proti dva tisoč evrom ali celo več, so za mnoge, ki si želijo dostojno posloviti od pokojnika, nujni, spadajo cvetje, govor in petje, ozvočenje pri mrliški vežici, uokvirjena fotografija pokojnika, osmrtnice … Cene določa vsak ponudnik posebej.

Na cenikih pogrebnih storitev se je med epidemijo covida-19 znašla tudi postavka o uporabi zaščitne opreme pri izvajanju 24-urne službe. Delo s pokojnikom v okviru cenika o nalezljivih boleznih lahko stane tudi več kot 300 evrov. Eden od naših sogovornikov je dejal, da nekatera komunalna podjetja to izkoriščajo in svojcem zaračunajo storitev, čeprav so, na primer, pokojnika prevzeli v bolnišnici že zapakiranega v mrliški vreči in si torej zaščitne opreme sploh niso nadeli.

Da bi se užaloščeni svojci v času priprave na zadnje slovo od ljubljene osebe ukvarjali s postavkami na računu, je malo verjetno.

Na cenikih se je med epidemijo znašla postavka o uporabi zaščitne opreme. FOTO: Shutterstock

Prihodnje leto spremembe pri pogrebninah in posmrtninah

Socialno šibkejšim država pomaga po smrti svojca, in sicer s pogrebnino in posmrtnino. Višina posmrtnine trenutno znaša 421,89 evra, pogrebnine pa 843,78 evra, a ne več, kot znašajo stroški pogreba. Pogojev za doseganje cenzusa pa je veliko, upravičencev do obeh transferjev pa (zato) vse manj. Z dobrih 6100 leta 2020 se je število odobrenih pogrebnin lani znižalo na 5980, letos pa celo na 4225. Tudi število odobrenih posmrtnin se znižuje.

Na ministrstvu za delo padec pripisujejo različnim okoliščinam – pogostejšim smrtim med epidemijo covida-19 ter izboljšanju materialnega položaja družin oziroma povečanju števila delovno aktivnih oseb. Vlogi za pogrebnino in posmrtnino se sicer lahko vložita eno leto od smrti osebe.

Na ministrstvu bodo prihodnje leto pripravili nekatere spremembe, ki so povezane z višino osnovnega zneska minimalnega dohodka. Dejali so, da bi bil eden od ukrepov lahko tudi sprememba višine cenzusa za pogrebnino in posmrtnino.