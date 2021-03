Cepljenje brezplačno, evri pridejo z dokumentacijo

Najceneje na NIJZ

Po cepljenju proti covidu-19, ki ga izvajajo zdravstveni domovi po državi, cepljeni dobijo potrdilo. Cepilnih knjižic za to cepljenje večinoma ne izdajajo. Cene knjižic so v zdravstvenih domovih različne, določajo jih zavodi sami. Prepis knjižice s podatki o cepljenjih v nekaterih zdravstvenih domovih stane več kot 20 evrov, na NIJZ pa le 3,50 evra.»Starejši, ki po drugi odmerek prihajajo s tistimi majhnimi potrdili, ki jih običajno zavijejo v plastične mapice, bi radi imeli vse vpisano v rumeni cepilni knjižici. Potrdila so namreč precej majhna, hitro se jih lahko izgubi. To je pomembno, sploh če bomo vse to potrebovali za potovanja. Nekateri cepilne knjižice že imajo, tistim podatke o cepljenju vpišemo kar v knjižico. Zapletlo pa se je pri tistih, ki cepilne knjižice nimajo. Rekli so jim namreč, da bo knjižica stala 25 evrov, skupaj s prepisom pa 32 evrov,« nam je povedala ena od zaposlenih v ZD Celje.Izkazalo se je, da informacije, ki so si jih delili zaposleni med sabo, ne držijo. Kot nam je odgovorilo vodstvo ZD Celje, so prav zdaj v postopku nabave dodatnih cepilnih knjižic: »Knjižic pri cepljenju proti covidu-19 sploh ne izdajamo. Vsak cepljeni dobi brezplačno potrdilo o cepljenju. Cepilne knjižice izdajamo samo pri obveznih cepljenjih, ko osebe dobijo knjižico brezplačno. Pri neobveznih cepljenjih, kot je proti covidu-19, bomo za knjižico zaračunali pet evrov. Prepis knjižice, če torej oseba staro knjižico izgubi in je potreben ponovni vpis vseh cepljenj za nazaj, pa stane 25 evrov.«Tudi v ZD Ljubljana ob cepljenju proti covidu-19 izdajo le cepilni kartonček. Po ceniku, ki je objavljen na njihovi spletni strani in velja od začetka januarja, pa stane knjižica o cepljenju dva evra. V ZD dr. Adolfa Drolca Maribor stane cepilna knjižica osem evrov, dvojnik s prepisom pa 28 evrov.Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so dejali, da je podatke o cepljenju v skladu s pravilnikom treba vpisati v knjižico ali potrdilo, »ki vsebuje vse potrebne podatke«. Gre za osebne podatke cepljenega, podatke o cepivu, zdravstvenem zavodu in osebi, ki je cepljenje opravila. Medtem ko zdravstveni domovi cepilnih knjižic ne izdajajo in jih zaračunavajo, je v ambulantah NIJZ zadeva cenejša: »Osebi, ki je cepljena, se izda knjižica ali vpiše podatke v obstoječo knjižico. Prepis knjižice se obračuna po veljavnem ceniku, trenutno je 3,50 evra.«