​Cepljenje poteka po načrtu

Vzrok smrti bo ugatavljala strokovna komisija

​Hitro testiranje

Hitro testiranje na covid-19 na Kongresnem trgu. FOTO: Blaž Samec/Delo

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostije na današnji novinarski konferenci pojasnil, da cepljenje v domovih za starejše in v socialno-varstvenih zavodih poteka po načrtu.V socialno-varstvenih zavodih je bilo doslej cepljenih 1848 zaposlenih in 8116 oskrbovancev. V domovih za starejše je sicer 18.700 mest, okužbo pa že ima ali jo je že prebolelo 10.036 stanovalcev. Zaposlenih je 9108, okuženih pa je bilo že 3789.​Domovi za starejše kljub epidemiji sprejemajo nove stanovalce. Cigler Kralj je pojasnil, da novega stanovalca najprej za teden dni namestijo v sivi coni, osmi dan pa ga testirajo na okužbo z novim konronavirusom. Če je izvid negativen, se lahko vseli v belo cono v domu.Novica, da je po cepljenju umrla oseba, je pred kratkim zakrožilo na družbenih omrežjih, v ponedeljek pa so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) potrdili, da so prejeli prijavo smrti, ki se časovno ujema s cepljenjem v enem od domov za starejše. NIJZ je o tem že obvestil ministrstvo za zdravje, ki bo sklicalo komisijo za cepljenje, da primer podrobno prouči.Vzrok smrti starejše osebe, ki je umrla po cepljenju proti covidu-19, je po prvi oceni strokovnjakov ponovljeni srčni infarkt, je na današnji novinarski konferenci pojasnil vladni govorecPo ustaljenih postopkih so oblikovali komisijo neodvisnih strokovnjakov, ki bo primer natančno preučila in javnost seznanila s končnimi rezultati.Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin pa je danes pojasnil, da gre za starejšo osebo iz enega od domov za starejše, ki se je, tako kot ostali, sama odločila, ali se bo cepila. Nato pa se ji je ponovil srčni infarkt, zaradi česar je umrla.»Takoj ko se je to zgodilo, je bila izdana prva ocena strokovnjakov, da dogodka med seboj nista povezana. Do izteka življenja ali predčasnega izteka življenja ni prišlo zaradi cepljenja, pač pa je šlo za ponovljen srčni infarkt. To je vse, kar v tem trenutku vemo,« je dejal Kacin.Kacin je dejal, da bodo javnost seznanili šele s končnim rezultatom dela komisije, saj nočejo, da »bi kdorkoli izvajal pritisk na delo neodvisne komisije«.Tudi Cigler Kralj meni, da je prezgodaj, da bi lahko sklepali kaj drugega kot to, da informiranje o stranskih učinkih poteka hitro in dobro. Sam o tem sicer nima nobenih podatkov, je pojasnil.Medtem po številnih krajih v državi še vedno poteka hitro testiranje. Včeraj je bilo tako izvedenih več kot 17.500 hitrih testov. Na vprašanje, kako zanesljivi so hitri testi s Kitajske, o katerih zanesljivosti so nekateri podvomili, in ali imajo certifikate, je vladni govorecodgovoril, da imajo testi izbranega kitajskega proizvajalca vse potrebne dokumente, izdelani pa so bili v posebni ekonomski coni Shenzhen v bližini Hongkonga.​Ali bi lahko na račun njihove nizke cene v primerjavi z drugimi proizvajalci trpela njihova kakovost, je po Kacinovih navedbah zahtevno vprašanje, ki terja strokoven odgovor. Pričakuje, da ga bodo lahko predstavili na eni od prihodnjih novinarskih konferenc.​Ne glede na zanesljivost pa je povpraševanje po testiranju s hitrimi testi preseglo predvidevanja in zmožnosti nekaterih izvajalcev. Včeraj je bilo tako v Ljubljani zavrnjenih veliko ljudi, ki so se hoteli testirati. Kacin je zagotovil, da na ministrstvu za zdravje načrtujejo optimiranje testiranja.