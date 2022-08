Cerkev v Kongu je župnika oprala suma spolnih zlorab

V nadaljevanju preberite:

Slovenski duhovnik, ki je pred dobrima dvema desetletjema služboval v Kongu in ga je tam več deset dečkov obtožilo spolnih zlorab, očitanih mu dejanj ni storil, so zapisali v izjavi nadškofije Mbandaka-Bikoro na zahodu Konga v Afriki. Kot pravijo, so v zakoniti in pregledni preiskavi poseben poudarek dali zaščiti žrtev. Naši viri v Afriki pravijo, da prič niso zaslišali.