Župnik, osumljen zlorab, še mašuje

Mariborska nadškofija je lani obravnavala podrobno dokumentirano in s pričevanji žrtev podprto prijavo spolnih zlorab več deset dečkov v Kongu, ki naj bi jih pred dvema desetletjema zakrivil eden od njihovih še vedno dejavnih duhovnikov. Nadškofija je zadevo predala policiji in tožilstvu, to pa je ovadbo zavrglo zaradi zastaranja. Zadeva, o kateri so seznanjeni tudi v Vatikanu, pušča odprto vprašanje, kako varni so otroci v cerkvah.