Černač: Janša se še nikoli ni zmotil v svojih ocenah

SDS je zadnje štiri mesece v javnomnenjskih anketah Mediane stranka z najvišjo podporo anketirani, ki presega 21 odstotkov, medtem ko je Gibanje Svoboda padlo na 14 odstotkov. Ob padcu podpore ekipi Roberta Goloba se je hkrati na kar 30 odstotkov povečal delež neopredeljenih. SDS pri tem konstantno ohranja podporo, a ob teh številkah je očitno tudi, da ji preboj k pomembno višjim številkam ne uspeva.

Kaj je razlog, da se SDS ob padanju podpore koaliciji ne uspe krepiti, smo vprašali Zvonka Černača, predsednika sveta stranke. Vodenje tega najvišjega organa SDS med kongresoma je prevzel po novembrskem odstopu Anžeta Logarja. »Padec Roberta Goloba bi bil še večji, če najpomembnejši mediji do vlade, predvsem pa do premiera, ne bi bili tako prizanesljivi,« se je izognil konkretnemu odgovoru na naše vprašanje. »Takšna večina, ki jo ima, je omogočala, da bi bile sprejete nujne strateške spremembe, še posebno zato, ker je več kot leto dni vladal v razmerah, ki so bile dobre.«

Černač upa, da volilno telo ne bo znova, že petič, nasedlo novemu obrazu. Napoveduje zmago svoje stranke na evropskih volitvah, pričakuje, da bo SDS v prihodnje imela veliko več kot dva evropska poslanca. Strinja se, da je drobljenje glasov volivk in volivcev na desnici težava in grožnja; a ne za SDS, ampak zaradi samostojnega nastopa za NSi in SLS.

Ena od predvolilnih tem bo ob migracijah tudi zeleni prehod. Ob tem se že pojavljajo ocene, da so pri političnem nasprotovanju zelenemu prehodu v ozadju skriti tudi interesi naftne industrije, zato se pojavlja tudi veliko dezinformacij v zvezi z njim.

Tednik Mladina je pisal, da Evropska ljudska stranka (EPP), tej skupini pripada tudi SDS, ne skriva, da bo s svojo kritiko podnebne politike evropske komisije poskušala nabirati glasove volivcev pred volitvami v evropski parlament. Evropski desnici je uspelo boj proti podnebnim spremembam spremeniti v družbeni spopad, na tem valu je zahajala tudi NSi, ki glede predloga energetskega zakona že napoveduje možnost referenduma.

»Zeleni prehod mora biti pravičen, na kar se je v zadnjem obdobju pozabilo. Nekaterih strateških sprememb se namreč ne da izvesti na hitro, zeleni prehod mora biti postopen in premišljen. Upoštevati mora tudi interese ljudi in gospodarstva, ki zaradi zelenega prehoda ne sme biti manj konkurenčno, ljudje pa ne smejo živeti slabše,« je opozoril gost tokratnega podkasta Moč politike.

Predsednik SDS Janez Janša je napovedal, da bo to leto na domačem političnem parketu tudi leto političnih sprememb – ali prek predčasnih volitev ali prek poskusa zamenjave predsednika vlade. Na čem temelji ta napoved in ali Janša ohranja sposobnost analize političnega dogajanja, smo še vprašali Zvonka Černača. Ocenil je, da se Janša do zdaj še nikoli ni zmotil v ocenah in da so se glede koalicij novih obrazov vse njegove napovedi uresničile.

Med drugim smo govorili tudi o nezaupanju, ki ga sproža Anže Logar v poslanski skupini SDS, zakaj je na vrhu lestvice politikov ter o umestnosti napovedi NSi, ki pravi, da v koalicijo, ki bi jo vodil Janez Janša, ne gre več.