Anže Logar ne bo več predsednik sveta SDS

Anže Logar, poslanec SDS, ki je po predsedniških volitvah, na katerih je v drugem krogu izgubil proti Nataši Pirc Musar in tedaj ob priznanju poraza napovedal, da »smo na pragu nečesa velikega«, od nocoj po neuradnih informacijah ne bo več predsednik sveta stranke, najvišjega organa stranke med kongresoma.

Da se nekaj dogaja, je bilo mogoče sklepati že iz intervjuja, ki ga je dal predsednik SDS Janez Janša sredi tedna za Radio Ognjišče.

Na vprašanje novinarke, kaj pravi o Logarjevi Platformi sodelovanja, kaj se tukaj dogaja, se je namreč Janša prvič javno neposredno takorekoč poslovil od Anžeta Logarja.

Odgovoril je namreč: »Anže Logar pravi, da je to zaenkrat samo še debata o vsebini, ampak verjamem, da bo iz te platforme nastala politična lista ali stranka. Stranka težje, lista za volitve pa lažje. In zagotovo. To bo nov faktor na naslednjih volitvah.«

Doslej prvak SDS še ni tako eksplicitno napovedal, da bo Logar na prihodnjih volitvah nastopil zunaj SDS.

Po današnjem napovedanem odstopu z vrha sveta stranke, je Logar tako korak bližje samostojnemu nastopu na volitvah, glede katerega se doslej sam v množici svojih javnih nastopov še ni izrekel.

Tudi na našo prošnjo za komentar omenjene izjave Janeza Janše za Radio Ognjišče, pred sejo sveta stranke, se Logar ni odzval.

Že v času predsedniške kampanje so mnogi ugibali, kako bi lahko v primeru poraza Anže Logar unovčil politični kapital, ki ga je pridobil v predsedniški tekmi. Zanj je tedaj, spomnimo, glasovalo 409.761 volivk in volivcev.

S funkcij v stranki se je sicer poslavljal postopno. Novembra lani je po dvanajstih letih zaradi slabih rezultatov na lokalnih volitvah odstopil s funkcije predsednika ljubljanskega, danes pa je pričakovati še njegovo slovo s funkcije sveta stranke.