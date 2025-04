Ceste v Istri zamujajo, toda vinjete ostajajo

V nadaljevanju preberite:

Veliko obljub o cestah v slovenski Istri, vinjete ostajajo na hitri cesti do Kopra, krajani pa vse bolj nezadovoljni. Tako bi lahko v enem stavku povzeli rezultat današnjega sestanka županov štirih občin z infrastrukturno ministrico Alenko Bratušek in predsednikom uprave Darsa Andrejem Ribičem, ki sta se po sestanku srečala tudi s skupino ogorčenih prebivalcev Srmina, ker jim nova Srminska vpadnica že med gradnjo preprečuje varen dostop do domov, do oljčnikov in njiv.

Po ogledu gradbišča na trasi Srminske vpadnice so nezadovoljni prebivalci Srmina (približno 50 koprskih občanov) Alenki Bratušek in Andreju Ribiču povedali, da jih nihče že več kot šest let ne posluša. Pisali so na občino, na infrastrukturno ministrstvo in na Dars, vendar je Andrej Ribič dejal, da prvič sliši za njihove težave.