Četrt stoletja že trajajo negativni trendi v duševnem zdravju otrok in mladih

Internet je v prvem četrtletju letos uporabljalo 91 odstotkov oseb, starih od 16 do 74 let, 85 odstotkov večkrat na dan, navaja Surs v svojem letošnjem Statističnem pregledu. Uporaba interneta za zasebne namene znova narašča – 71 odstotkov jih je uporabljalo neposredno sporočanje in pošiljalo sporočila prek aplikacij, kot so Viber, WhatsApp, Messenger in Snapchat, 65 odstotkov družbene medije, kot so, denimo, Instagram, Facebook, TikTok, X, in 64 odstotkov storitve e-bančništva.

V vsakdanje življenje pa čedalje bolj posegajo tudi tehnologije umetne inteligence (UI). 57 odstotkov vprašanih, starih od 16 do 74 let, je odgovorilo, da te tehnologije poznajo. Več kot petina jih je uporabljala orodja generativne UI, kot so ChatGPT, Copilot, Gemini, DALL-E. Med mladimi, starimi od 16 do 24 let, je bilo takih več kot polovica. Takšna orodja je uporabljalo 70 odstotkov učencev, dijakov ali študentov.

Povečala se je tudi uporaba pametnih naprav ali sistemov. V starosti od 16 do 74 let jih je po podatkih Sursa uporabljalo že 70 odstotkov. Te naprave so povezane z internetom ali med seboj in zagotavljajo storitve, kot so daljinsko upravljanje, prilagajanje nastavitev ali prejemanje povratnih informacij. Dobra polovica jih je za brskanje po internetu oziroma gledanje videovsebin uporabljala pametno televizijo, povezano z internetom. Pametno uro, zapestnico, očala, brezžične slušalke ali druge pametne dodatke jih je uporabljalo 36 odstotkov, virtualne asistente v obliki mobilne aplikacije ali pametnega zvočnika petina, pametne gospodinjske aparate ali naprave, kot so, denimo, robotski sesalnik, pametni hladilnik …, pa 18 odstotkov.

Tudi v Sloveniji je skrajni čas, da bi sledili dobrim zgledom zakonskega omejevanja »zaslonizacije« mladine, saj se zaradi pretirane uporabe elektronskih naprav znaki zasvojenosti z videoigrami kažejo pri vsakem desetem mladostniku. Miran Možina

Miran Možina FOTO: Osebni arhiv