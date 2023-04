Chatgpt v šolstvo prinaša revolucijo

V nadaljevanju preberite:

Bodo veliki jezikovni modeli, kot je chatgpt, ki so v nekaj minutah sposobni ustvariti besedila, za zdaj sicer še dvomljive kakovosti, končali ero pisanja seminarskih nalogo in esejev? Kako so na to pripravljeni učitelji, šole, fakultete – in kako učenci in študenti? Naši sogovorniki pravijo, da chatgpt prinaša v šolstvo revolucijo. Ker je uporabo tovrstnih orodij formalno skoraj nemogoče preverjati, bi bile prepovedi nesmiselne. A s pravili ni smiselno hiteti, čeprav kakšen dijak ali študent v tem vmesnem obdobju z njim goljufa, opozarjajo šolniki z različnih ravni izobraževanja. »Treba si je vzeti čas in dobro razmisliti, kajti spremembe bodo drastične.«