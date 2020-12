Covid-19 se ne konča, ko ga prebolimo

V nadaljevanju preberite:

Nekateri, predvsem mladi in zdravi, si po tihem morda želijo, da bi se okužili, saj jim po prebolelem covidu-19 ne bi bilo več treba upoštevati vseh varovalnih ukrepov in bi lahko spet svobodneje zadihali. A ni tako enostavno. V ZDA in Veliki Britaniji se je pri zdravnikih oglasilo že na desettisoče ljudi, ki imajo dolgoročne posledice po okužbi z novim koronavirusom, poroča časnik The Wall Street Journal. Hude dolgoročne posledice opažajo tudi naši zdravniki pri slovenskih bolnikih.