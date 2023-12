Cunami odhodov pri Tanji Fajon

Mandat prihodnje leto poteče več veleposlanikom in generalnim konzulom, s sedeži v Londonu, Pragi, Madridu, Beogradu ... Interni razpisi so bili že objavljeni, po naših informacijah pa se je nanje prijavilo več diplomatov, ki trenutno sestavljajo ožjo ekipo Tanje Fajon, zunanje ministrice. V odhodu je pravzaprav celotno vodstvo ministrstva. V diplomatskih vrstah se tako že sprašujejo, ali jih bo Fajonova sploh sposobna nadomestiti.

Po tem, ko je njen državni sekretar Samuel Žbogar že postal vodja posebne misije za članstvo Slovenije v VS OZN, naj bi se za odhod v tujino ogrevala tudi oba trenutna državna sekretarja Sanja Štiglic in Marko Štucin. Prvo naj bi po besedah nepovezanih sogovornikov z Mladike zanimal London, drugega nemško govorno področje.

Pričakuje pa se tudi odhod vodje kabineta ministrice Aleša Baluta, kot možnost se omenja Praga, od koder se vrača Tanja Strniša, ki je na predlog SD oziroma njenega nekdanjega predsednika Dejana Židana zasedala eno od šestih veleposlaniških mest, ki jih lahko zasedejo neprofesionalni diplomati.

V tej politični kvoti bosta poleg stalnega predstavnika pri OECD v Parizu Peter Ješovnik in veleposlanik v Varšavi Bojan Pograjc – oba kader SDS – po novem še Melita Župevc, državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade, in pa tudi Igor Šoltes, trenutni državni sekretar na pravosodnem ministrstvu, ki je bil pred tem tudi evropski poslanec in predsednik računskega sodišča.

Igor Šoltes se na našo prošnjo za komentar, ali res odhaja za veleposlanika, ni odzval. Foto Jože Suhadolnik

Na predlog in v kvoti SD naj bi odšel v Albanijo ali pa na Kosovo. Šoltes, ki je s Tanjo Fajon dobro sodeloval že v Bruslju, ko sta oba zasedala funkciji evropskih poslancev, se ni odzval na našo prošnjo za komentar.

Zunanja ministrica pa se bo, če se bodo omenjeni odhodi uresničili, znašla pred zahtevno nalogo, kako na polovici mandata za najbolj ključne funkcije – obeh državnih sekretarjev in vodjo kabineta – najti nove posameznike. Pri tem velja omeniti, da naj bi že za to, da je Štigličeva dogovorno za krajši čas prevzela funkcijo državne sekretarke, potrebno kar nekaj prepričevanja.

V podobni situaciji kot Fajonova, a ob koncu svojega mandata zunanjega ministra, se je znašel Anže Logar, ko sta dva njegova državna sekretarja odšla na veleposlaniška položaja, Gašper Dovžan v Zagreb, Stanislav Raščan v Bratislavo. Vodja njegovega kabineta Mihael Zupančič pa si je izboril veleposlaniško mesto v Koebenhavnu.

Tanjo Fajon pa na sredini mandata poleg obeh državnih sekretarjev in vodje kabineta zapušča še generalna sekretarka Renata Cvelbar Bek, kar nekateri diplomati označujejo za popolno obglavljenje vodstva zunanjega ministrstva, ki da se je zgodilo s tihim privoljenjem ministrice.