Golobovi pred uporabo političnih kvot – s kabineta predsednika vlade na Dunaj?

Mandat se izteka več veleposlanikom in generalnim konzulom. Razpisi so že stekli, vse glasneje pa se omenja, da so nekatera mesta rezervirana za politične kadre. Skladno z zakonom o zunanjih zadevah je takih, to je oseb, ki ne prihajajo iz vrst kariernih diplomatov, lahko največ desetina, torej šest mest vodij diplomatskih in konzularnih predstavništev.

Ko se bo prihodnje leto v domovino vrnila veleposlanica v Pragi Tanja Strniša, ki je kader SD, bosta to kvoto zapolnjevala le še stalni predstavnik pri OECD v Parizu Peter Ješovnik in veleposlanik v Varšavi Bojan Pograjc. Oba veljata za kader SDS. Pograjc je bil pred odhodom na Poljsko sicer državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Janeza Janše, pristojen za vojaške, obrambne in zunanje zadeve.

Robert Golob je takrat že kot zmagovalec volitev imenovanju nasprotoval in predsednika republike Boruta Pahorja pozval, naj imenovanj ne podpiše, saj so bili po njegovi oceni med predlogi za menjave veleposlanikov tudi sporni kandidati, preveč politično povezani s takratno vlado.

Toda po neuradnih informacijah naj bi tudi zdajšnja vladajoča stranka eno od političnih kvot hranila prav za državno sekretarko v kabinetu predsednika vlade. Da se bo Melita Župevc, ki je pristojna za strateško komuniciranje, poslovila, se špekulira že dlje časa, še posebej po tem, ko je Golob napovedal krčenje tudi v svojem kabinetu. »Za zdaj ne grem nikamor,« nam je sicer dejala nekdanja poslanka, na naša nadaljnja vprašanja pa ni odgovorila. Omenja se, da naj bi jo zanimal položaj veleposlanice v Londonu, še bolj pa vodje stalnega predstavništva pri OZN, Ovseju in drugih mednarodnih organizacijah na Dunaju.

Slednje med zunanjepolitičnimi poznavalci vzbuja nekaj nelagodja, saj je pred Ovsejem vprašanje, kako ob ruskem ravnanju sploh naprej, zato pa da bo ključna prav izkušenost vseh vpletenih.