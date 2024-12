Danes bo jasno, kako bo predsednica nadaljevala postopek izbire guvernerja

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo danes razkrila, kako bo nadaljevala postopek izbora kandidata za guvernerja Banke Slovenije, potem ko je DZ konec novembra zavrnil njen predlog, da bi na to mesto imenoval Antona Ropa. Lahko izbere novo ime izmed prejetih kandidatur, lahko objavi nov poziv, lahko pa se odloči za povsem novega kandidata.

Na poziv predsednice s konca julija so se poleg Ropa prijavili še državna sekretarka na ministrstvu za finance Saša Jazbec, ki je uživala podporo koalicije, ter viceguverner Milan Martin Cvikl, nekdanji predsednik SID banke Sibil Svilan, izvršni direktor Delavske hranilnice Miha Mihič, ki mu je podporo napovedovala NSi, in sedanji guverner Boštjan Vasle, ki je užival podporo predsednika stranke SDS Janeza Janše. Ime sedmega kandidata ni znano.

Pirc Musarjeva je DZ v imenovanje predlagala Ropa, saj je po njenem izmed vseh prijavljenih izkazal največ potrebnih izkušenj in je najprimernejši kandidat. Na tajnem glasovanju v DZ je dobil 24 poslanskih glasov, za izvolitev na guvernersko funkcijo bi jih potreboval 46. Rok, v katerem mora predsednica republike sporočiti, kakšen bo nadaljnji postopek, se bo iztekel danes.

Sedanjemu guvernerju Vasletu se bo šestletni mandat iztekel 8. januarja 2025. Ker DZ do takrat ne bo imenoval novega guvernerja, bo njegove naloge najverjetneje prevzel njegov namestnik in viceguverner Primož Dolenc. Doslej se je trikrat zgodilo, da kandidat, ki ga je predlagal predsednik republike, ni dobil zadostne podpore DZ. Ti kandidati so bili Mitja Gaspari, ko se je potegoval za drugi mandat, Andrej Rant in Primož Dolenc.